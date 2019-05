Re Maha Vajiralongkorn incoronato | sarà Rama X di Thailandia

asianews

(Di sabato 4 maggio 2019) ... Ubolratana Rajakanya - che di recente si era candidata alle elezioni politiche , salvo poi essere costretta a ritirarsi dato che per tradizione la famiglia reale rimane estranea alla politica - e ...

Piergiulio58 : Thailandia, incoronato il re Maha Vajiralongkorn. - ConsigliandoP : INCORONATO RAMA X... Dopo anni di lutto, per la scomparsa del padre, RAMA IX, Re Maha Vajiralongkorn Bodindradebaya… - BreakingItalyNe : THAILANDIA: Al via le celebrazioni per il re Maha Vajiralongkorn ufficialmente incoronato come Rama X al Palazzo re… -