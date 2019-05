Razzi da Gaza e raid di Israele | si riaccende lo scontro con Hamas  

Lanciati Razzi da Gaza su Israele : 10.14 Circa 50 razzi sono stati Lanciati da Gaza in direzione di Israele. Lo ha riferito l'esercito israeliano, affermando che decine di ordigni sono stati intercettati e distrutti e che le forze aeree hanno colpito due postazioni per il lancio di razzi a Gaza, in risposta all'attacco. Ieri, nella Striscia, in una serie di scontri, erano stati uccisi quattro palestinesi e due militari di Israele erano stati feriti.

Gaza - due Razzi sparati sul Neghev : 7.25 Due razzi sono stati sparati da Gaza verso il Neghev occidentale. Non vi sono notizie di vittime, ha riferito la radio militare israeliana. In precedenza nella zona erano risuonate sirene di allarme. Nella nottata l'aviazione israeliana aveva colpito "una base terroristica di Hamas" nel nord della Striscia, in risposta ai palloni esplosivi e incendiari lanciati contro Israele dai palestinesi.

Gaza - Razzi su Neghev. Israele ribatte : 8.02 Cinque razzi sono stati sparati dalla Striscia di Gaza verso il Neghev, dove sono caduti senza provocare danni né vittime. Così la radio militare israeliana. In reazione,ha aggiunto l'emittente, obiettivi militari di Hamas sono stati colpiti dal fuoco di carri armati israeliani. Questi incidenti si sono verificati dopo che 4 dimostranti palestinesi sono rimasti uccisi dal fuoco israeliano in incidenti di confine verificatisi venerdì e ...

Gaza - la tregua non regge/ Razzi Israele contro Hamas : morto infermiere palestinese : Striscia di Gaza, la tregua non regge: missili Israele contro Hamas dopo nuovi Razzi palestinesi. morto un infermiere in Cisgiordania

Razzi e raid tra Gaza e Israele. Ucciso un infermiere palestinese : Un ragazzo palestinese di 18 anni, Sajed Abed al-Hakim Mizher, un infermiere volontario, è stato colpito a morte stamane nel campo profughi di Deheishe , presso Betlemme, in Cisgiordania, durante ...

Medio Oriente - Razzi e raid tra Gaza e Israele : Nessun cessate il fuoco con Hamas. Israele ha deciso l'invio di altre truppe al confine con la Striscia e se occorre è pronto ad entrare a Gaza. Dopo una notte di tensione fra razzi e raid nonostante ...

Tensione a Gaza - due Razzi ad Ashqelon. E Israele colpisce base Hamas - : Non si ha notizia di vittime, ma non si placano gli attriti attorno alla Striscia dopo che ieri è stata colpita una casa a Tel Aviv, ferendo 7 persone. Il ministro degli Esteri italiano Moavero ...

Ancora Razzi e raid tra Gaza e Israele : ANSA, - TEL AVIV, 27 MAR - Resta elevata la tensione fra Israele e Hamas, dopo che nella notte due razzi sono stati lanciati dalla Striscia verso la vicina città israeliana di Ashqelon. I sistemi di ...

Gaza - nella notte 2 Razzi su Ashqelon : 6.25 Resta anche oggi elevata la tensione fra Israele e Hamas, dopo che nella notte due razzi sono stati lanciati dalla Striscia verso la vicina città israeliana di Ashqelon. I sistemi di difesa, secondo il portavoce militare, sono riusciti a intercettarli. L'aviazione israeliana, da parte sua,ha colpito un campo di addestramento militare di Hamas a Rafah, a sud di Gaza. Non si ha notizia di vittime. Ieri Israele ha inviato rinforzi militari ...

La tregua non regge : ancora Razzi verso Israele e raid sulla Striscia di Gaza : Sono proseguiti nella notte gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza e il lancio di razzi palestinesi nonostante l’annuncio di un cessate il fuoco da parte di Hamas: razzi e proiettili di mortaio sono stati lanciati dalle milizie palestinesi e Israele ha risposto con bombardamenti di obiettivi militari. Intanto le autorità dello Stato ebrai...

Israele-Gaza - lanci di Razzi e attacchi : 6.10 Malgrado l'annuncio di Hamas di un cessate il fuoco mediato dall'Egitto, sono proseguiti nella notte i combattimenti fra Israele e le milizie palestinesi di Gaza.Dalla Striscia sono stati lanciati circa 60 razzi verso Israele, che non hanno provocato vittime. Da parte sua -aggiungono fonti militari- Israele ha colpito 15 "obiettivi terroristici". Nelle località israeliane vicine a Gaza le scuole sono tenute oggi chiuse, per ragioni di ...

Raid di Israele su Gaza dopo il lancio di Razzi dalla Striscia : "Attaccati 100 obiettivi di Hamas" : Escalation di violenza a Gaza. Le tensioni sono iniziate quando a Tel Aviv e in altre località israeliane si è sentito il suono delle sirene di allarme, scattate dopo il lancio di due razzi da Gaza. Entrambi sono stati intercettati ma, in risposta all'attacco, Israele ha colpito obiettivi a Gaza. Lo ha detto il portavoce dell'Esercito israeliano citato dal Jerusalem Post.dopo il lancio di razzi, il premier Benyamin Netanyahu aveva ...

Israele ha bombardato la Striscia di Gaza dopo che due Razzi erano stati sparati su Tel Aviv - per la prima volta dal 2014 : Venerdì mattina l’esercito israeliano ha bombardato quelli che ha definito come «siti terroristici» nella Striscia di Gaza, dopo che giovedì sera due razzi avevano raggiunto la città israeliana di Tel Aviv, per la prima volta dal 2014. I due razzi