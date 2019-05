Rami incontra Dybala allo stadio | ' La cittadinanza? Nessuno si è fatto vivo'

Salvini incontra Rami e i compagni : sinistra lo ha usato. Poi mangia un gelato con loro : 'Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica', ha aggiunto il ministro dell'interno che oggi al Viminale ha incontra to anche i ...

Salvini incontra i ragazzini del bus : ' Rami usato dalla sinistra' : 'Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica', ha aggiunto il ministro dell'interno che oggi al Viminale ha incontra to anche i ...

"Usati per battaglia politica" - Salvini incontra Rami : Roma, 27 mar. -, Adnkronos, - "La cittadinanza a Rami e Adam? Non mi ha convinto Di Maio, mi sono convinto da solo". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini smentisce la ricostruzione prospettata ...

Salvini incontra Rami : «La sinistra lo ha usato. Cittadinanza? Non mi ha convinto Di Maio» : Su Rami è stata fatta «una battaglia politica» e «non è vero che mi ha convinto Di Maio» a concedergli la cittadinanza. Lo ha detto il ministro...

Salvini incontra Rami : «La sinistra lo ha usato. Cittadinanza? Non mi ha convinto Di Maio» : Su Rami è stata fatta «una battaglia politica» e «non è vero che mi ha convinto Di Maio» a concedergli la cittadinanza. Lo ha detto il ministro...

Salvini incontra Rami : usato dalla politica. Cittadinanza? Non mi ha convinto Di Maio : Su Rami è stata fatta «una battaglia politica» e «non è vero che mi ha convinto Di Maio » a concedergli la cittadinanza. Lo ha detto il ministro...

Salvini incontra Rami e gli altri ragazzi del bus : “Sono stati usati per una battaglia politica” : «Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica», ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini che oggi al Viminale ha incontrato i ragazzi ed i carabinieri intervenuti a San Donato Milanese....