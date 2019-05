Quell' anziano ucciso anche socialmente

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Karen Rubin Antonio si è lasciato morire perché sapeva che polizia e carabinieri, i vicini di casa, non sarebbero intervenuti in suo aiuto ancora una volta«Per un attimo proviamo a scambiare le nostre vesti cone di Antonio Cosimo Stano, di immedesimarci nelle sue condizioni,e di chi chiede inutilmente aiuto e sa che quel soccorso non arriverà». Marcello Turno, psichiatra e membro della Società Psicoanalitica Italiana, ci invita a fare questo viaggio attraverso l'empatia per provare l'angoscia senza confini di Antonio Stano quando la banda di ragazzini lo aggrediva con calci e pugni, sputi e offese che lo hanno spaventato al punto da costringerlo a rinchiudersi in casa senza mangiare per paura di uscire a fare la spesa e incorrere in un nuovo assalto lungo la strada. Antonio si è lasciato morire perché sapeva che polizia e carabinieri, i vicini di casa, che nel ...

SandraPiscitel : Siamo nell’era dei messaggi e dei social, ma a nessuno è passato per la testa che bisognava chiamare la Polizia men… - ElenaIncarnato : @a_meluzzi Il.parroco dov'era quando quella banda di ragazzini ha fatto morire e picchiato torturato quell anziano - revelied : Se penso al gruppo di ragazzi che hanno picchiato a morte quell'anziano mi viene da vomitare per lo schifo -