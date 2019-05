Probabili Formazioni Cittadella-Hellas Verona | Serie B 04-05-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di sabato 4 maggio 2019)B 2018/, ledi, 37^ giornata, sabato 4 maggio ore 18.00. Aglietti punta su Pazzini-Di Carmine dal 1′.LaB propone un’altra sfida decisiva per la zona play off a due giornate dal termine. Al ”Tombolato” ilospita l’distante di sole 2 lunghezze. La squadra di Roberto Venturato è decima a quota 47 punti ed è imbattuta da due giornate dove ha raccolto altrettanti pareggi con Ascoli (2-2) e Perugia (0-0) nello scontro diretto, mentre quella di Alfredo Aglietti, subentrato in settimana al posto dell’esonerato Fabio Grosso in panchina, è sesta con 49 punti e sta attraversando una forte crisi sul piano del gioco e dei risultati.I padroni di casa non vincono dal 6 di aprile, quando superarono in casa il Livorno per 4-0. L’ultima vittoria degli scaligeri risale ...

infoitsport : Lazio-Atalanta: probabili formazioni, dove vederla in TV, quote - infoitsport : Milan-Bologna streaming e probabili formazioni: ecco come vederla - zazoomblog : Diretta Udinese-Inter ore 20.30: le probabili formazioni e come vederla in tv - #Diretta #Udinese-Inter #20.30: -