Prima legato al letto poi picchiato e ucciso. Gli investigatori: “Delitto passionale”

Legato al letto e picchiato a sangue. Giuseppe ‘Pino’ Nisticò, 71 anni, da tutti chiamato Pino, residente a Mestre, è stato ucciso il 25 aprile in un appartamento di Monastir in Tunisia. La polizia locale ha già arrestato i presunti assassini. Per gli stessi investigatori si stratta di un omicidio a sfondo passionale. Uno dei due finiti in carcere è un giovane di 26 anni con il quale Pino aveva avuto, in passato, una relazione.

