Premier League | il Tottenham crolla in 9 a Bournemouth | il Chelsea prepara il sorpasso

Risultati Premier League - continua il momento no del Tottenham : ko contro il Bournemouth [FOTO] : 1/20 AFP/LaPresse ...

Manchester City-Liverpool - chi vince la Premier League? : Liverpool fans PA Sport ...O forse no? Il Manchester City era e resta padrone del proprio destino, e solo Leicester o Brighton possono dare una mano alla causa del Liverpool . Con due vittorie ...

Pronostico Manchester City Vs Leicester - Premier League 06-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – Leicester, Premier League, 37^ Giornata, Lunedì 6 Maggio 2019 ore 21.00Manchester City / Leicester / Premier League / Analisi – Nel Monday Night della Premier League, il Manchester City potrebbe festeggiare la conquista del secondo titolo di fila; i Citizens ospiteranno all’Etihad, nel posticipo del trentasettesimo turno, il Leicester, con le Foxes che sono alla ricerca ...

Premier League - l'Everton piega 2-0 il Burnley : LIVERPOOL, Inghilterra, - La penultima giornata di Premier League si apre con la vittoria interna dell' Everton per 2-0 sul Burnley . Con questa vittoria la squadra del portoghese Marco Da Silva vola ...

Pronostico Arsenal Vs Brighton & Hove Albion - Premier League 05-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Arsenal – Brighton & Hove Albion, Premier League, 37^ Giornata, Domenica 5 Maggio 2019 ore 17.30Arsenal / Brighton & Hove Albion / Premier League / Analisi – Nel posticipo di domenica 5 Maggio, ultima recita nella Premier League 2018/19 all’Emirates per l’Arsenal, che ospiterà il Brighton & Hove Albion per non perdere contatto con il Chelsea. Tuttavia, gli uomini di Emery sono ad un ...

Pronostico Huddersfield Vs Manchester United - Premier League 05-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Huddersfield – Manchester United, Premier League, 37^ Giornata, Domenica 5 Maggio 2019 ore 15.00Huddersfield / Manchester United / Premier League / Analisi – Le ultime speranze di Champions League per il Manchester United passano al John Smith’s Stadium, dove i Red Devils affronteranno l’Huddersfield, fanalino di coda con uno dei punteggi più bassi della storia della Premier League. ...

Pronostico Chelsea Vs Watford - Premier League 05-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Watford, Premier League, 37^ Giornata, Domenica 5 Maggio 2019 ore 15.00Chelsea / Watford / Premier League / Analisi – Dopo l’ottimo 1-1 strappato a Francoforte, il Chelsea di Sarri si rituffa in Premier League per provare a conservare il quarto posto dall’assalto di Arsenal e Manchester United, ospitando domenica pomeriggio allo Stamford Bridge il Watford, che ha in testa la finale di FA ...

Premier League : Liverpool a quota facile con il Newcastle : ROMA - Dopo pesante ko in Champions League contro il Barcellona il Liverpool si rituffa a capofitto nella corsa per il titolo di Premier League. A due giornate dalla fine i Reds hanno un punto di ...

Premier League - il programma della 36^ giornata : City atteso da Rodgers - Arsenal-Brighton tra Europa e salvezza : La Premier League è agli sgoccioli, ma ancora molti verdetti devono essere emessi. La 36^ giornata, in programma nel fine settimana, può aiutare a capire, se alcune squadre – sia in testa che in coda alla classifica – dovranno attendere o meno l’ultima giornata per conoscere il proprio destino. Ecco il programma del 36^ turno di Premier League.Premier League, si comincia con Everton-BurnleyLa 36^ giornata di Premier League si ...

Premier League - calendario e orari della 37giornata : ... sabato 4 maggio, ore 18.30, Sky Sport Football,; Newcastle-Liverpool, sabato 4 maggio, ore 20.45, Sky Sport Football,; Chelsea-Watford, domenica 5 maggio, ore 15.00, Sky Sport Football,; ...

Pronostico Newcastle Vs Liverpool - Premier League 04-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Newcastle – Liverpool, Premier League, 37^ Giornata, Sabato 4 Maggio 2019 ore 20.45Newcastle / Liverpool / Premier League / Analisi – Al St James’ Park, il Liverpool prova a giocarsi le ultimissime carte per conquistare la Premier League, dopo la disfatta del Camp Nou causata dal marziano Messi. I Reds affronteranno sabato sera il Newcastle dell’ex Benitez, abbondantemente salvo e senza nessun ...

Pronostico Bournemouth Vs Tottenham - Premier League 04-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Bournemouth – Tottenham, Premier League, 37^ Giornata, Sabato 4 Maggio 2019 ore 13.30Bournemouth / Tottenham / Premier League / Analisi – A 2 giornate dal termine della Premier League, il Tottenham ha il primo match-ball per chiudere la questione Champions sul campo del Dean Court, dove l’attenderà il Bournemouth già salvo, ma desideroso di migliorare la classifica e di rifarsi dal 5-0 dell’andata ...

Pronostico Everton Vs Burnley - Premier League 03-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Everton – Burnley, Premier League, 37^ Giornata, Venerdì 3 Maggio 2019 ore 21.00Everton / Burnley / Premier League / Analisi – Al Goodison Park, l’Everton, a 2 giornate dalla fine della Premier League, si gioca le ultimissime carte per rientrare nella lotta per il settimo posto, ultima posizione disponibile per entrare in Europa League, contro il Burnley, salvo da qualche domenica e autore di un grande ...

Il City è il club con il valore più alto in Premier League : valore club Premier League – Il Manchester City è stato indicato come il ??club con il valore più alto di tutta la Premier League inglese. Infatti, stando a uno studio del “Center for Sports Business” dell’Università di Liverpool, il valore stimato dei Citizens sarebbe di circa 2,364 miliardi di sterline (al cambio attuale 2,75 miliardi […] L'articolo Il City è il club con il valore più alto in Premier League è stato realizzato ...