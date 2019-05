Premier League | i risultati della 37giornata Spurs ko a Bournemouth

Premier League - Tottenham sconfitto dal Bournemouth : Champions a rischio per gli Spurs : La squadra di Pochettino viene stesa dal Bournemouth, un ko che mette a rischio la partecipazione degli Spurs alla prossima Champions Il Tottenham finisce al tappeto in casa del Bournemouth e si complica la vita nella lotta per un posto in Champions League. Nella penultima giornata di Premier League, gli Spurs son caduti a causa del gol dell’olandese Aké al 91′. La squadra di Pochettino ha pagato la doppia inferiorità numerica ...

Premier League : il Tottenham crolla in 9 a Bournemouth - il Chelsea prepara il sorpasso : Accade di tutto in Bournemouth-Tottenham , gara del 37esimo turno di Premier League . Finisce 1-0 per i padroni di casa grazie a un colpo di testa di Nathan Aké . Gli Spurs, dopo un primo tempo ...

Risultati Premier League - continua il momento no del Tottenham : ko contro il Bournemouth [FOTO] : 1/20 AFP/LaPresse ...

Manchester City-Liverpool - chi vince la Premier League? : Liverpool fans PA Sport ...O forse no? Il Manchester City era e resta padrone del proprio destino, e solo Leicester o Brighton possono dare una mano alla causa del Liverpool . Con due vittorie ...

Pronostico Manchester City Vs Leicester - Premier League 06-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – Leicester, Premier League, 37^ Giornata, Lunedì 6 Maggio 2019 ore 21.00Manchester City / Leicester / Premier League / Analisi – Nel Monday Night della Premier League, il Manchester City potrebbe festeggiare la conquista del secondo titolo di fila; i Citizens ospiteranno all’Etihad, nel posticipo del trentasettesimo turno, il Leicester, con le Foxes che sono alla ricerca ...

Premier League - l'Everton piega 2-0 il Burnley : LIVERPOOL, Inghilterra, - La penultima giornata di Premier League si apre con la vittoria interna dell' Everton per 2-0 sul Burnley . Con questa vittoria la squadra del portoghese Marco Da Silva vola ...

Pronostico Arsenal Vs Brighton & Hove Albion - Premier League 05-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Arsenal – Brighton & Hove Albion, Premier League, 37^ Giornata, Domenica 5 Maggio 2019 ore 17.30Arsenal / Brighton & Hove Albion / Premier League / Analisi – Nel posticipo di domenica 5 Maggio, ultima recita nella Premier League 2018/19 all’Emirates per l’Arsenal, che ospiterà il Brighton & Hove Albion per non perdere contatto con il Chelsea. Tuttavia, gli uomini di Emery sono ad un ...

Pronostico Huddersfield Vs Manchester United - Premier League 05-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Huddersfield – Manchester United, Premier League, 37^ Giornata, Domenica 5 Maggio 2019 ore 15.00Huddersfield / Manchester United / Premier League / Analisi – Le ultime speranze di Champions League per il Manchester United passano al John Smith’s Stadium, dove i Red Devils affronteranno l’Huddersfield, fanalino di coda con uno dei punteggi più bassi della storia della Premier League. ...

Pronostico Chelsea Vs Watford - Premier League 05-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Watford, Premier League, 37^ Giornata, Domenica 5 Maggio 2019 ore 15.00Chelsea / Watford / Premier League / Analisi – Dopo l’ottimo 1-1 strappato a Francoforte, il Chelsea di Sarri si rituffa in Premier League per provare a conservare il quarto posto dall’assalto di Arsenal e Manchester United, ospitando domenica pomeriggio allo Stamford Bridge il Watford, che ha in testa la finale di FA ...

Premier League : Liverpool a quota facile con il Newcastle : ROMA - Dopo pesante ko in Champions League contro il Barcellona il Liverpool si rituffa a capofitto nella corsa per il titolo di Premier League. A due giornate dalla fine i Reds hanno un punto di ...

Premier League - il programma della 36^ giornata : City atteso da Rodgers - Arsenal-Brighton tra Europa e salvezza : La Premier League è agli sgoccioli, ma ancora molti verdetti devono essere emessi. La 36^ giornata, in programma nel fine settimana, può aiutare a capire, se alcune squadre – sia in testa che in coda alla classifica – dovranno attendere o meno l’ultima giornata per conoscere il proprio destino. Ecco il programma del 36^ turno di Premier League.Premier League, si comincia con Everton-BurnleyLa 36^ giornata di Premier League si ...

Premier League - calendario e orari della 37giornata : ... sabato 4 maggio, ore 18.30, Sky Sport Football,; Newcastle-Liverpool, sabato 4 maggio, ore 20.45, Sky Sport Football,; Chelsea-Watford, domenica 5 maggio, ore 15.00, Sky Sport Football,; ...

Pronostico Newcastle Vs Liverpool - Premier League 04-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Newcastle – Liverpool, Premier League, 37^ Giornata, Sabato 4 Maggio 2019 ore 20.45Newcastle / Liverpool / Premier League / Analisi – Al St James’ Park, il Liverpool prova a giocarsi le ultimissime carte per conquistare la Premier League, dopo la disfatta del Camp Nou causata dal marziano Messi. I Reds affronteranno sabato sera il Newcastle dell’ex Benitez, abbondantemente salvo e senza nessun ...

Pronostico Bournemouth Vs Tottenham - Premier League 04-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Bournemouth – Tottenham, Premier League, 37^ Giornata, Sabato 4 Maggio 2019 ore 13.30Bournemouth / Tottenham / Premier League / Analisi – A 2 giornate dal termine della Premier League, il Tottenham ha il primo match-ball per chiudere la questione Champions sul campo del Dean Court, dove l’attenderà il Bournemouth già salvo, ma desideroso di migliorare la classifica e di rifarsi dal 5-0 dell’andata ...