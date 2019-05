ilpiacenza

(Di sabato 4 maggio 2019) Terrepadane apre un punto di vendita nel pavese e il fatturato cresce di altri due milioni 3 'Abbiamo riso per una cosa seria': Campagna Amica in campo per la solidarietà 4da, c'è ...

PiacenzaPress : Pomodoro da industria, c'è l'accordo per 86 euro a tonnellata - confagripc : Pomodoro da industria: c'è l'accordo. - ArcoraSrl : @ortomaniafree Non credo che questa coltura abbia un futuro ormai qui in Italia, tra un paio di anni il pomodoro da… -