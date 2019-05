Playoff NBA | Portland-Denver 140-137 gara-3 | McCollum dà ai Blazers il 2-1 dopo 4 overtime

Basket - NBA Playoff 2019 : Milwaukee espugna Boston - Portland piega Denver al quarto overtime : Due le partite di Playoff giocate nella notte NBA. In gara-3 della semifinale di Eastern Conference i Milwaukee Bucks battono fuori casa i Boston Celtics per 123-116 portandosi sul 2-1 nella serie grazie a 32 punti, 13 rimbalzi e 8 assist di Giannis Antetokounmpo che si prende solo 13 tiri dal campo ma ne centra 8 e ne segna 16 su 22 dalla lunetta, George Hill e Khris Middleton aggiungono rispettivamente 21 punti in 29 minuti partendo dalla ...

Nba Playoff - Embiid e Butler la strana coppia di Philadelphia : Coach Brown spiega: 'I playoff sono un altro sport. La sua leadership è apprezzata e rispettata'. Così tanto che gli consegna la palla per iniziare i giochi. Per andare da Embiid e sfruttare la loro ...

Playoff NBA – Marcus Smart corre verso il ritorno : “il dolore è diminuito - ma valuto giorno per giorno” : Marcus Smart sulla via del recupero: la guardia dei Celtics parla delle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio all’addome e non vede l’ora di rientrare sul parquet Durante la serie contro gli Orlando Magic, Marcus Smart ha accusato uno strappo ai muscoli addominali che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. La guardia dei Boston Celtics sta proseguendo verso un lento recupero che dovrebbe ultimarsi nei prossimi ...

Playoff NBA – Malcom Brogdon non recupera per Gara-3 - Antetokounmpo : “fondamentale - ma torni solo se pronto” : Malcom Brogdon non recupera per Gara-3: il playmaker dei Bucks ancora fuori per infortnuio da metà marzo. Antetokounmpo lo aspettare, ma non vuole che venga forzato il suo recupero Malcom Brogdon salterà Gara-3 della semifinale di Conference tra Celtics e Bucks. Il playmaker di Milwaukee é fermo da marzo a causa di un problema al piede che lo ha costretto a saltare le ultime 19 gare. Pur essendo sulla via del recupero, Brogdon verrà ...

Playoff NBA : Joel Embiid - per coach Brown 'il giocatore più decisivo della serie' : Se le cose vanno bene invece, devo dimostrarlo, devo far capire al pubblico e al mondo che mi sto divertendo. E sono sicuro che questo porti dei benefici anche alla squadra: tutti sul parquet ...

Playoff NBA : Philadelphia batte Toronto 116-95 e si porta sul 2-1 : Philadelphia - Joel Embiid , soprannominato The Process, è il vero protagonista della notte NBA, dove in gara tre Philadephia Sixers batte Toronto Raptors per 116-95 e si porta sul 2-1 nei Playoff. Il ...

Playoff NBA - Kyle Lowry ammette : 'Non sto aiutando abbastanza Kawhi Leonard' : Leonard e Siakam. Siakam e Leonard, nel bene o nel male. Quando si vince e quando si perde con 20 lunghezze di margine, in questi Playoff, sono loro due l'anima della squadra su entrambi i lati del ...

Playoff NBA. Sixers-Raptors - colpi proibiti di Ben Simmons e Pascal Siakam in gara-3 : Dieci punti, sette rimbalzi e sette assist. La solita tripla doppia avvicinata con grande facilità, nonostante il 5/13 al tiro. Philadelphia vince e Ben Simmons non può che essere soddisfatto del ...

