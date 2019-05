Più agenti per la questura di Parma | Casa ' Verità o campagna elettorale '

Fonage - Libutti : "Il Fondo pensioni agenti sempre Più solido - in aumento le prestazioni" : Roma - Il reddito di cittadinanza 'non so se farà bene al lavoro e nemmeno alla previdenza'. Francesco Libutti, presidente di Fonage, non si sottrae ai temi di attualità della politica. Fresco di conferma al vertice del Fondo pensione per agenti professionisti di assicurazione, spiega che per far stare in equilibrio i conti della previdenza serve lavoro e quindi contributi. ...

Roma - Raggi : “Se per 136 agenti in Più Salvini è Batman io che ne ho assunti mille sono Wonder Woman” : “Mi faccia rispondere con un battuta. Se Salvini è Batman per aver portato 136 poliziotti in più allora io sono Wonder Woman per avere assunto oltre 1000 vigili. Dai…”. Così, interpellata in merito, la sindaca di Roma Virginia Raggi commenta i dati divulgati oggi dal Viminale. Raggi si riferisce ad una battuta del leader della Lega che ieri ha detto:” Io come ministro dell’Interno per Roma manca solo mi metta il mantello ...

CF : agenti terapeutici - serve Più trasparenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Sicurezza : Cecchetti (Lega) - 'con Salvini 500 agenti di polizia in Più a Milano' : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - "Grazie a Matteo Salvini la Sicurezza degli italiani, ed in questo caso dei milanesi, viene prima di tutto". Lo afferma Fabrizio Cecchetti, vicepresidente del Gruppo Lega alla Camera dei Deputati e commissario di Milano del Carroccio. “Oltre ai 90 agenti della polizia d