Pinacoteca di Brera | l' acqua cade sui capolavori | Nessuna negligenza

Milano - piove nella sala dei Rubens alla Pinacoteca di Brera. Denuncia della Cisl : “Serve più manutenzione” : Il video del segretario della Cisl funzione pubblica Giorgio Dimauro mostra le incredibili infiltrazioni d’acqua che hanno colpito la pinacoteca di Brera, in particolare la sala che ospita le opere di Rubens. I dipinti sono stati messi in sicurezza, non è mancata la polemica: “Serve più manutenzione – ha commentato lo stesso Dimauro -, due episodi in due notti” L'articolo Milano, piove nella sala dei Rubens alla ...