(Di sabato 4 maggio 2019) Il mercato dellantus passerà inevitabilmente anche dall'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, in cui lantus dovrebbe ufficializzare una perdita finanziaria dai 50 ai 70 milioni di euro. A pesare notevolmente su tutto è stato l'acquisto di Cristiano Ronaldo, che dovrebbe portare beneficio economico alla lunga. Proprio questo potrebbe significare almeno una cessione pesante per lantus, appunto per risanare la perdita e poter quindi ritornare ad investire sul mercato. Ci attendiamo una sorta di rivoluzione sul mercato, con arrivi in tutti i settori, anche in quello avanzato. A parlare di mercato è stato, ex direttore generale del Napoli, dell'Udinese e dell'Atalanta, che negli studi di Rai Sport ha sottolineato comeallenerebbe molto volentieri Mauroallenerebbe, ma lantus non lo ...

