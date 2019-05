Piacere femminile | tre presupposti per raggiungerlo

dilei

(Di sabato 4 maggio 2019) Raggiungere ilin un rapporto sessuale è un momento importante per la coppia. Tuttavia, ilrappresenta spesso un argomento tabù e non per tutte risulta facile parlarne o godere a pieno di questo momento.Molte volte a limitare la donna è un blocco psicologico dovuto a retaggi sociali e alla percezione di ricevere giudizi negativi, qualora si ammettesse di avere qualche problema nel raggiungere l’orgasmo. Non è raro, però, che una donna abbia qualche difficoltà e potrebbe servirle molto più tempo per provarerispetto al suo uomo. Per questo è necessario far sì che siano presenti alcune condizioni che rendano favorevole l’atmosfera.Il primo presupposto è non avere paura dei giudizi e sentirsi bene con sé stesse. Fiducia, serenità e intesa (non solo sessuale), sono i primi ingredienti da portare nella camera da letto. Non avere il timore di ...

