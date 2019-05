Petrolio | tutte le crisi che rischiano di riaccendere il prezzo del barile

ilsole24ore

(Di sabato 4 maggio 2019) Il rally delha subito una battuta d’arresto, proprio mentre gli Usa davano un giro di vite alle sanzioni contro l’Iran e mentre il Venezuela precipitava ulteriormente nel caos dopo un golpe fallito. Ma il rischio di rincari non è affatto scomparso, nonostante l’abbondanza di forniture dagli Usa. A preoccupare non sono solo Iran e Venezuela, ma anche gli scontri in Libia. La Russia intanto si accinge a tagliare la produzione di greggio, dopo il misterioso incidente che ha costretto a interrompere i flussi nell’oleodotto Druzhba...

