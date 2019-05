Per Alitalia altri 45 giorni Ecco i super consulenti assunti dai commissari

Alitalia - slitta al 15 giugno l'ultima chiamata Per le nuove offerte : L'intervento di Tria Sulla questione è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: 'Il problema è avere un piano industriale serio. Può- essere anche corretto che lo stato metta dei ...

Di Maio autorizza la proroga Per Alitalia : DALL'ITALIA Il premier Conte critica l’Unione europea a Firenze. “L’Europa ha abdicato alla sua funzione rappresentativa e si è mostrata oligarchica”, ha detto il presidente del Consiglio al convegno “The State of the Union” presso l’Istituto universitario europeo di Firenze: “E’ mancato il cora

Alitalia : prorogato al 15 giugno il termine Per presentare le offerte : Dopo aver ricevuto oggi, da parte dei commissari straordinari di Alitalia, la comunicazione di richiesta di proroga del termine per la presentazione di un'offerta definitiva e vincolante per Alitalia ...

Alitalia - il risiko dei pretendenti con Air France alla finestra Per bloccare Lufthansa : La settimana feriale volge al termine, ma il dibattito politico non va in ferie anche e soprattutto per ciò che riguarda il futuro di Alitalia . L'attendismo esasperato non ha giovato e le strategie ...

Alitalia - sì del Carroccio all'ingresso di Atlantia - i soci coPerti di Di Maio : Il lavoro va avanti, anche se parliamo di un business complicato - ha proseguito Giorgetti - Non credo che quello delle compagnie aeree sia un mondo dove si facciano utili. Ci sono tante difficoltà ...

Due anni di commissariamento Alitalia si celebrano con il passo indietro di Atlantia (Per ora) : Metà pomeriggio. Le comunicazioni tra i tre commissari di Alitalia e Luigi Di Maio si fanno incessanti. C’è una lettera di Fs a cui va data una risposta. In quella lettera c’è scritto che serve altro tempo per provare a completare la cordata chiamata a sobbarcarsi il salvataggio della compagnia aerea. Ma altro tempo significa un nuovo rinvio. Il terzo in sei mesi. Scavallare oggi, il 2 maggio, ...

Alitalia - due anni di ulteriori guai. Troppo indebitata Per accasarsi : "Abbiamo tanti fronti aperti al momento che non possiamo pensare di impegnarci su un altro fronte così complesso come Alitalia". Dopo giorni di proroga delle proroghe l'ad di Atlantia, Giovanni ...

Alitalia - Per Segretario Cgil Landini rischio di ulteriore rinvio : stato proclamato ieri dalla categoria per il 21 maggio lo sciopero generale di tutto il trasporto aereo perché il Governo si era già impegnato a risolvere questo problema entro il 31 marzo. È già ...

Per Alitalia Di Maio si dice ottimista e studia nuove proposte : è ancora stallo sul futuro di Alitalia anche se il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, si dice ottimista sul buon esito delle trattative. Da Tunisi, a margine del forum economico italo-...

FS chiede la proroga della proroga - i tempi Per Alitalia si allungano ancora. Lega attacca Di Maio : "Fai presto" : Quando si parla di Alitalia, il tempo sembra allargarsi e restringersi a piacimento dei soggetti coinvolti. Non c'è scadenza che tenga e nemmeno quella odierna (sulla presentazione del consorzio e dell'offerta vincolante) è stata rispettata. Ormai, sembra quasi che non se ne stupisca più nessuno.Intorno al governo - soprattutto al vicepremier Luigi Di Maio che ha in mano il dossier - il cerchio si sta però ...