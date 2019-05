Pd | Zingaretti ' Conte venga il Parlamento o salga al Colle a fare chiarezza'

Pd - Zingaretti 'Conte venga il Parlamento a fare chiarezza' : 'Girano molto il Paese per farsi dei selfie - spiega - ma nascondono che l'economia è in ginocchio per colpa di politiche sbagliate' 'L'Italia - aggiunge il segretario del Pd - ha bisogno di lavoro, ...

Zingaretti - Conte sfiduciato? Lo spieghi : 11.46 "Il leader della Lega ha detto: 'Conte non ha più la mia fiducia'. O è la solita buffonata di un gruppo di buffoni o prendiamo atto che il Governo non ha più la maggioranza.Il Presidente Conte si presenti alle Camere.".Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti. E ancora: "I conti sono fuori controllo, l'Europa e i mercati se ne sono accorti e il ministro del Tesoro ha annunciato o tagli ai servizi o aumento Iva. Gli italiani devono ...

Caso Siri - Pd mozione di sfiducia al governo Conte. Zingaretti : bene sfiducia : Sono uniti solo dalle poltrone che occupano, ma non hanno nessuna idea sul futuro del Paese che ha bisogno di lavoro, investimenti, infrastrutture e, in maniera sempre più evidente, di una politica ...

Nicola Zingaretti - la mossa disperata per accontentare gli ex comunisti : il rosso Orlando vicesegretario Pd : Nicola Zingaretti le sta provando tutte pur di dimostrare agli ex compagni scappati dal Pd che il suo partito ha ancora qualcosa di sinistra. Il neosegretario dem, per esempio, ha intenzione di infarcire le liste per le prossime elezioni europee di ex sindacalisti Cgil, garantendo posti ai big del p

Zingaretti : contesto grave - Pd vede parti : 15.00 "La situazione dell'economia è gravissima e pericolosa. Avanzeremo al governo, alle forze sociali e produttive le nostre proposte per salvare il Paese. Il 2 aprile è già previsto l'incontro con i sindacati, il 9 con associazioni imprenditoriali.". Lo ha scritto su Fb il segretario del Pd,Nicola Zingaretti. "Chiediamo al governo di accettare il confronto partendo dalla gravità della situazione per individuare soluzioni che evitino il ...

Il PD perde la Basilicata dopo 24 anni - ma Zingaretti è contento : "Siamo prima alternativa a Salvini" : Vito Bardi di Forza Italia è il nuovo presidente della Regione Basilicata, che dopo 24 anni sfugge dalle mani del Partito Democratico. La coalizione di Bardi ha ottenuto il 42,40% delle preferenze, contro il 32,94% del candidato del PD, Carlo Trerotola, sostenuto da ben 7 liste. Il partito che ha preso più voti in Basilicata è il Movimento 5 Stelle, con il 20,36%, mentre la Lega ha chiuso al 19,29%. Se si confrontano i dati con l’ultima ...

Via Fani - omaggio di Conte e Zingaretti : 10.50 Il presidente del consiglio Conte ha deposto una corona in via Mario Fani a Roma, nel giorno del 41/o anniversario del rapimento di Aldo moro e dell'uccisione degli uomini della sua scorta. omaggio anche dal segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio, Zingaretti.