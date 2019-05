Paura Bernardeschi | disavventura per il centrocampista della Juventus DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019)per Federico. Durante la partita di ieri sera trae Torino, infatti, i ladri hanno provato ad entrare nella sua casa in collina. Tentato furto, come evidenziato dalle pagine de “La Stampa“, sventato dalla fidanzata del calciatore, che ha messo in fuga i malviventi. La ragazza aveva trovato, rientrando a casa, la porta divelta, possibile quindi che sia stata utilizzata una spranga di ferro.LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIETUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sullaL'articoloper ilCalcioWeb.

