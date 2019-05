Panchina Roma | altra pazza idea oltre a Conte | nome importante per la prossima stagione

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Il mercato degli allenatori, in questo periodo, immolto di più di quello dei calciatori. Anche le italiane interessate. A parte il Napoli, infatti, tutte le big potrebbero conoscere novità innella, nonostante in alcuni casi filtri il contrario. Tra queste c’è lache, dopo l’esonero di Di Francesco e l’arrivo di Ranieri, deve ancora capire se confermare il tecnico ex Leicester o proseguire su un’strada.In questi giorni si è parlato del possibile sogno, corteggiato però da tante squadre. Oggi, spunta un altrosuggestivo per lagiallorossa, rimbalzato direttamente dalla Francia: secondo l’Equipe, infatti, la società capitolina sarebbe in trattativa con José Mourinho. Il tecnico portoghese, dunque, potrebbe tornare in Italia, ma non all’Inter, squadra a cui è rimasto molto legato ...

