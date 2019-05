Palermo | pensionato spara a madre e figlio che non avevano pagato il condominio

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Roberto Chifari Una lite per futili motivi poteva finire in tragedia.toria oggi a, dove un uomo ha esploso alcuni colpi di pistola nei confronti di una donna e delNon pagano le pulizie condominiali e un, originario di Belmonte Mezzagno,alcuni colpi di pistola nei confronti di. I militari del nucleo radiomobile del Comando provinciale Carabinieri dihanno tratto in flagranza di reato undi 77 anni ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da fuoco.I militari sono intervenuti stamattina nel quartiere Olivuzza, dove l’uomo dopo un’accesa discussione legata al mancato pagamento del corrispettivo per pulizie condominiali, ha impugnato un vecchio revolver, irregolarmente detenuto, ed ha esploso due colpi all’indirizzo di. "A seguito della deflagrazione ...

