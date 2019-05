Palermo | lite a colpi di pistola

Palermo : lite tre due uomini a colpi di pistola - un ferito : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Scoppia una lite tra due uomini quando uno dei due tira fuori un'arma da fuoco e ferisce l'antagonista. E' accaduto poco fa in via Re Federico, nel quartiere Zisa di Palermo. L'uomo ferito non è grave. E' stato portato in ospedale. Sul posto i Carabinieri.

Palermo - lite tra ragazzi degenera in tentato omicidio : senza patente investe un 24enne - è grave : tentato omicidio martedì sera in via Montalbo a Palermo al termine di una lite tra ragazzi. Un diciottenne è salito sulla Smart del padre e ha investito un ventiquattrenne ferendolo gravemente. Dopo non molto il diciottenne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e portato in carcere.Continua a leggere