Ospedale San Paolo | turni soft per i medici | di notte niente assistenza

Silvio Berlusconi è stato operato all’Ospedale San Raffaele di Milano per occlusione intestinale : Stamattina Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove è stato operato per un’occlusione intestinale. L’intervento è stato «risolutivo», ha fatto sapere attravero una nota diffusa in serata; verrà dimesso nei prossimi giorni. Il San Raffaele è l’ospedale

Resterà in ospedale tutta la notte Silvio Berlusconi. "Sta bene", sottolinea Licia Ronzulli ma rimarrà ricoverato al San Raffaele. Il Cavaliere, dopo la colica renale che lo ha colpito, "è stato sottoposto a terapia antalgica". "Sta benissimo, parla al telefono e coordina. Ha provato a venire qui,

Berlusconi ricoverato all’Ospedale San Raffaele : Il presidente Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per la terapia di una colica renale acuta: appena i controlli in corso saranno terminati, ha assicurato di volere essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio a Villa Gernetto. L'articolo Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele sembra essere il primo su Meteo Web.

