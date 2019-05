Oltre 70 eventi per la Settimana del Patrimonio Culturale di Italia Nostra

orvietonews

(Di sabato 4 maggio 2019) Per una Politica della Bellezza, cioè una politicadegna del nostro Paese. 4 - 12 maggio 2019 https://www..org/wp-content/uploads/Elenco-sezioni-partecipanti-1.pdf https://www.

ItalyMFA : Il #2maggio di 500 anni fa moriva #LeonardoDaVinci: ingegnere, pittore, scienziato e talento universale. Per celebr… - Agenzia_Italia : #DigitalDays Per quattro giorni Napoli diventa la capitale della trasformazione digitale in Italia #HackGov Oltr… - FelixSarconaIT : RT @ItalyMFA: Il #2maggio di 500 anni fa moriva #LeonardoDaVinci: ingegnere, pittore, scienziato e talento universale. Per celebrarlo, ques… -