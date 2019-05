Occupazione giovani | Bergamo in tenuta La sorpresa | c' è il «sorpasso» rosa

Tajani : problema? DisOccupazione giovani : 10.32 Ci sono state meno domande "perché quota 100è soltanto uno spot. Le imprese quando c'è qualcuno che lascia il lavoro non assumono altre persone".Il vero problema del Paese "si chiama lavoro la Disoccupazione giovanile. Il governo non sta facendo nulla,solo propaganda, sono da un anno al potere e non hanno atto nulla".Lo dice Tajani, presidente del Parlamento Ue,su 'Mattino Cinque'. Poi su Berlusconi: "Si è ripreso, sta bene e sarà ...

Parliamo tanto di Occupazione giovanile ma pensiamo anche alle donne e al gender gap : In Italia pensiamo tanto alla crisi occupazionale dei giovani. Con un tasso di disoccupazione giovanile al 30,2% (contro la media Ue del 14,5 per cento), questa preoccupazione è più che giustificata. Si parla molto meno invece della questione lavorativa legata al genere. Ci riferiamo alla disoccupazione, al gap salariale e al lavoro retribuito delle donne.In una recente consultazione tra gli utenti italiani, il sito di petizioni ...

Giù la disOccupazione : sui giovani primi effetti degli incentivi. Male la fascia d’età 35-49 : Il tasso di disoccupazione degli under 25 scende al 30,2%. Torniamo terzi, la Spagna fa peggio (33,7%). Restiamo distanti anni luce dai primi della classe, la Germania stabile al 5,6% grazie al sistema di formazione duale....

Tasso di disOccupazione scende al 10 - 2% | Giovani al 30 - 2% - ai minimi dal 2011 | Tria : "Economia solida" : Il ministro dell'Economia segnala "oltre all'aumento dei Giovani occupati e delle posizioni permanenti, il miglioramento del Tasso di occupazione che risale al 58,9%". Numeri che, spiega, "testimoniano la solidità e la tenuta dell'economia italiana".

Mantini - Lega - : "Per creare Occupazione ai giovani è necessario attuare percorsi di formazione professionale funzionali all'innovazione ... : "Il lavoro e la formazione professionale sono due temi che mi stanno molto a cuore, sui quali è importante puntare se vogliamo dare una spinta positiva in più al mondo del lavoro. E non solo per i giovani" . Con queste parole Anna Mantini , candidata per la Lega alla Regione Piemonte, sottolinea l'importanza di due settori dei quali, tra l'altro si è già ...

Portogallo - conti a posto e disOccupazione ai minimi. Ma tra investimenti fermi e affitti alle stelle i giovani emigrano : Pil in crescita dell’1,9%, deficit vicino allo zero, pareggio di bilancio a portata di mano e disoccupazione ai minimi dal 2004. Ma il rovescio della medaglia sono gli investimenti pubblici al lumicino, frenati dal terzo debito pubblico europeo, e il tasso di emigrazione maggiore dell’Europa, complice l’esplosione dei prezzi delle case gonfiati dalla speculazione dei fondi immobiliari. Il Portogallo che torna alle urne il ...

Sicilia : Cappuccio (Cisl) - disOccupazione giovanile e livello povertà vicine al 50% : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - "I dati più allarmanti sono quelli sulla disoccupazione, che è al 21%, e quella giovanile si avvicina al 50%. Mentre il livello di povertà è anch'esso vicino al 50%. Ci sono poi una serie di dati preoccupanti su lavoro e sviluppo". A tracciare il quadro della situazione

A febbraio disOccupazione al 10 - 7% - per i giovani al 32 - 8% : Tasso in aumento di 0,1 punti secondo i dati provvisori dell'Istat. Le persone in cerca di occupazione aumentano dell'1,2% (+34 mila). In Europa solo Grecia e Spagna hanno dati peggiori dell'Italia