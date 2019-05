Nuovo disco per Mao Medici | Lo Spaventapasseri nasce in crowdfunding

Cisco martedì 30 aprile a Brentonico con il Nuovo disco "Indiani e Cowboy" : Per Belotti il mondo che ci circonda è sempre più diviso in Indiani, che tentano di sopravvivere e in Cowboy che continuano a non capire quello che sta accadendo : lo si capisce fin dalla canzone che ...

Jonathan Cilia Faro : con un Nuovo disco che 'Fine non ha mai' : ... il nuovo album dell'artista, che è distribuito da BFD / Sony Orchard a partire dal 26 aprile in tutto il mondo. From Now On è composto da 12 brani, scritti da autori italiani e internazionali tra i ...

Ron - esce 'Lucio!!' - il disco dedicato a Dalla e in radio arriva anche il Nuovo singolo : esce il nuovo disco di Ron, 'Lucio!! ', il live registrato l o scorso giugno al Teatro Romano di Verona contenete una serie di duetti unici ed emozionanti interpretati dalle grandi voci della musica ...

Il 14 giugno uscirà un Nuovo disco di Bruce Springsteen - “Western Stars” : Il cantante statunitense Bruce Springsteen ha annunciato l’uscita del suo nuovo disco, a cinque anni dal suo ultimo lavoro in studio. Si chiamerà Western Stars e uscirà ufficialmente il 14 giugno: sarà composto da 13 canzoni che, ha detto Springsteen, si ispirano

Taylor Swift feat Brendon Urie di Panic! at the Disco/ ME! - video del Nuovo singolo : Taylor Swift torna al fianco di Brendon Urie con il nuovo brano Me!, l'annuncio sui social con un maxi poster e poi con un video ufficiale

A giugno esce "Western Stars" - il Nuovo disco di Bruce Springsteen : Si chiamerà Western Stars e uscirà il 14 giugno il nuovo lavoro di Bruce Springsteen. È il primo album di inediti registrato in studio dopo cinque anni dall'uscita di Wrecking Ball e verrà pubblicato ...

BRUCE SPRINGSTEEN/ "Western Stars" - il Nuovo disco esce il 14 giugno : la track list : Dopo anni di soli concerti, BRUCE SPRINGSTEEN pubblica il 14 giugno un nuovo disco ma senza la E Street Band, Western Stars

Jefeo news dopo Amici : verità su Ludovica e Nuovo disco : Jefeo e Ludovica, ultime novità dopo Amici 18: la verità sulla coppia Cos’è successo a Jefeo dopo Amici 2019? Gli sta andando tutto alla grande. Sì, anche la sua relazione con Ludovica Caniglia. Qualcuno ha messo in dubbio la veridicità del loro rapporto e invece i due cantanti hanno dimostrato, attraverso foto e messaggi pubblicati […] L'articolo Jefeo news dopo Amici: verità su Ludovica e nuovo disco proviene da Gossip e Tv.

Madonna diventa 'Madame X' : sui social l'annuncio del Nuovo disco : Dopo aver disseminato per giorni indizi sui social, Madonna ha finalmente svelato il progetto Madame X . La popstar ha confermato che sarà questo il titolo del suo nuovo album, il primo in studio da ...

Nek : in arrivo il Nuovo singolo “La storia del mondo” - estratto dal disco “Il mio gioco preferito – Parte prima” : In uscita il 19 aprile The post Nek: in arrivo il nuovo singolo “La storia del mondo”, estratto dal disco “Il mio gioco preferito – Parte prima” appeared first on News Mtv Italia.

Achille Lauro presenta il Nuovo disco : 'X Factor? Ancora non so nulla' : Un disco felice e disperato, che luccica di citazioni, brilla di ritmi, brucia come può bruciare la vita di un ragazzo che viene dalla periferia abbandonata: 'Le nostre vite ai margini tu non le ...

Il '1969' di Achille Lauro : 'Sbarco sul pianeta rock'. Esce oggi il Nuovo disco dell'artista romano : Un disco felice e disperato, che luccica di citazioni, brilla di ritmi, brucia come può bruciare la vita di un ragazzo che viene dalla periferia abbandonata: 'Le nostre vite ai margini tu non le ...

Figli di nessuno - dopo Sanremo c è il Nuovo lavoro di Fabrizio Moro 'È' un disco benedetto' : Figli di nessuno è il titolo del nuovo album di Fabrizio Moro , il primo dopo la vittoria a Sanremo lo scorso anno, decimo lavoro di una carriera quasi ventennale, che lo ha visto diventare uno degli ...

Il Nuovo disco dei Cranberries : «Questo è un addio» : Esce il 26 aprile In the end, l’ultimo disco dei Cranberries. «Ultimo» non solo in senso cronologico, ma anche e soprattutto nell’accezione di definitivo, finale. Non ci sarà altra musica, da qui in poi, per la band formatasi trent’anni fa a Limerick, in Irlanda. Dolores O’Riordan, voce e anima del gruppo, non c’è più e senza di lei anche i Cranberries cesseranno di esistere. Dopo 40 milioni di album venduti in tutto il mondo, grazie a quel ...