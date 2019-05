Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro contro la giuria | caos a Ballando

Raimondo Todaro urla contro Nunzia De Girolamo/ 'Da bimba nemmeno usavi l'Hula Hop?' : Nunzia De Girolamo completamente scatenata nella prova Hula Hoop di Ballando con le Stelle. L'ex deputata di Forza Italia si lascia andare in pista.

Vieni da me - Nunzia De Girolamo sfida Selvaggia Lucarelli : "Le cose me le dica in faccia" : “La De Girolamo ha trovato un modo più efficace di chiedere voti”, aveva scritto Selvaggia Lucarelli a margine di Ballando con le stelle. La De Girolamo, ex parlamentare, a Vieni da me ha avuto l'opportunità di replicare. “Ha ragione quando dice che cerca il consenso: io cerco il consenso, lei il di

Ballando con le stelle - scontro fra Selvaggia Lucarelli e Nunzia De Girolamo : "Ha trovato un modo più efficace di chiedere voti" : Spenti per questa settimana i riflettori sulla pista di Ballando con le stelle, le liti fra giurati e ballerini continuano lontane dalle telecamere, a colpi di scatti e tweet. Protagoniste della querelle che ha tenuto banco sui social a cavallo tra sabato notte e domenica sono state la giornalista Selvaggia Lucarelli e l'ex-parlamentare Nunzia De Girolamo, rispettivamente arbitro e concorrente della gara. A finire al centro della polemica ...

Raimondo Todaro torna dall'infermeria e balla nonostante il malore : l'esibizione con Nunzia De Girolamo vince il tesoretto : ha fatto preoccupare i fan di durante l'ultima puntata , quella di sbato 27 aprile. Il ballerino in coppia con Nunzia De Girolamo si è sentito male in diretta ed è stato costretto a lasciare la Sala ...

Ballando con le stelle 2019 - Nunzia De Girolamo fa il miracolo. Scontro Razzi-Mariotto : ...Nunzia - Chiudono la carrellata la De Girolamo e Todaro che si prendono -1 per aver saltato il turno d'uscita ma nonostante le condizioni precarie la coppia sfodera un buon paso e l'ex politica tutto ...

Nunzia De Girolamo a Ballando - Selvaggia Lucarelli twitta : 'Ha trovato un modo più efficace di chiedere voti' : si esibisce, twitta subito dopo una foto con una battuta che i suoi follower definiscono 'infelice'. È successo durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2019 che stiamo seguendo su . Nunzia ...

Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo si sentono male in diretta : Ballando con le stelle: Raimondo Todaro ha un abbassamento di pressione in diretta Momenti di paura nella puntata di Ballando con le stelle di stasera, sabato 27 aprile 2019: quando si sarebbero dovuti esibire, Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo hanno chiesto di rimandare la loro entrata sulla pista da ballo, per via delle loro condizioni di salute. Raimondo Todaro, visibilmente pallido in viso, durante il collegamento con la sala delle ...

Ballando con le stelle - Nunzia De Girolamo recupera dopo l’infortunio : Nunzia De Girolamo è riuscita a partecipare alla puntata di Ballando con le stelle di questa sera, nonostante l’infortunio della settimana scorsa e la febbre del ballerino con cui è in coppia, Raimondo Totaro. La loro partecipazione è stata a rischio fino alla fine, a causa di un incidente doloroso della De Girolamo durante le prove, che le avrebbe provocato un dolore a una costola e un edema. Per rimettersi più in fretta possibile e partecipare ...

Ballando con le Stelle - Nunzia De Girolamo guerriera : in pista dopo l'incidente. Ma la giuria non la premia : Nunzia De Girolamo si è esibita a Ballando con le Stelle . dopo l'incidente avuto in settimana che l'ha costretta a indossare un bustino , alla fine l'ex ministro è riuscita a scendere in pista . ...

Ballando con le stelle - la confessione di Nunzia De Girolamo su ballo e politica : "Chi balla è più leale" : L'ex ministro Nunzia De Girolamo sapeva sin dall'inizio che partecipare a ballando con le stelle non sarebbe stata una passeggiata. Ma è stata proprio il gusto della sfida a farle rompere ogni indugio, complice la testardaggine di Milly Carlucci: "Ho voluto sfidarmi da un punto di vista fisico - ha

Ballando con le stelle - Nunzia De Girolamo a rischio forfait con Raimondo Todaro : ecco cosa è successo : Nunzia De Girolamo a rischio forfait per la nuova puntata di Ballando con le stelle . L'ex ministra, infatti, rischia seriamente di non potersi esibire nella puntata di stasera su RaiUno e anche ...