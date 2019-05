Non solo uomini | in centinaia alla sfida per diventare campione di braccio di ferro

Caldara e Non solo : 5 giocatori del Milan che hanno avuto problemi a causa di infortuni : Stagione sfortunata quella di Mattia Caldara, il difensore classe 1994 è arrivato al Milan la scorsa estate nello scambio che ha riportato Leonardo Bonucci alla Juve ma non è praticamente mai sceso in campo a causa dei tanti infortuni. Dopo due fantastiche stagioni disputate con l'Atalanta e condite da 10 gol totali, il giocatore avrebbe voluto confermarsi con una maglia importante come quella del Milan ma per lui è stato un calvario. Debutta ...

Valverde rinuncia al Giro d’Italia - la Movistar : ‘Non è solo l’infortunio’ : Al Giro d’Italia 2019 non si vedrà l’attesa maglia iridata di Alejandro Valverde. Il Campione del Mondo aveva già confermato da mesi la sua partecipazione alla corsa rosa, a cui ha preso parte una sola volta nell’edizione 2016. Negli ultimi giorni, però, il corridore della Movistar ha cominciato a maturare l’idea di cambiare il suo programma e saltare il Giro. Alla base di questa scelta c’è sicuramente l’infortunio occorso durante un allenamento ...

Roma. Ranieri adesso conta solo la squadra - Non l'ego : "Col Genoa mi aspetto una partita difficile, e' una squadra che ha battuto Atalanta, Lazio e Juventus, e noi dovremo essere molto

E’ il mese Rosa! Ciclisti protagonisti al Giro d’Italia - ma Non solo : il calendario di tutti gli eventi sportivi di Maggio : Tanto ciclismo con le sfide al Giro d’Italia 2019 ma non solo: tutti gli eventi sportivi del mese di Maggio E’ arrivato il mese di Maggio: dopo qualche giornata di sole che ha illuso gli amanti del caldo, il maltempo sembra essersi rifiondato sulla nostra terra, incupendo l’atmosfera. Ci pensa però lo sport, a risollevare gli animi delle persone ancora costrette a rimanere chiuse in casa prima di divertirsi nella lunga ...

Playoff NBA – Malcom Brogdon Non recupera per Gara-3 - Antetokounmpo : “fondamentale - ma torni solo se pronto” : Malcom Brogdon non recupera per Gara-3: il playmaker dei Bucks ancora fuori per infortnuio da metà marzo. Antetokounmpo lo aspettare, ma non vuole che venga forzato il suo recupero Malcom Brogdon salterà Gara-3 della semifinale di Conference tra Celtics e Bucks. Il playmaker di Milwaukee é fermo da marzo a causa di un problema al piede che lo ha costretto a saltare le ultime 19 gare. Pur essendo sulla via del recupero, Brogdon verrà ...

Sondaggio Tecné - il flusso in controtendenza che fa godere Salvini : Non solo le Europee - Di Maio spacciato : L'ultimo Sondaggio dell'istituto Tecné, riportato da Italia oggi, registra una tendenza per la Lega in direzione opposta rispetto alle rilevazioni degli ultimi giorni, influenzate delle fibrillazioni all'interno del governo, soprattutto per il caso delle dimissioni del sottosegretario Armando Siri.

Caso Siri. Salvini : "Non ho tempo per beghe e polemiche". Bonafede : "Cambiamento solo senza ombre" : ... di aspettare 15 giorni e poi dimettersi se non fosse arrivata una richiesta di archiviazione, Bonafede sottolinea: "i 15 giorni per scavallare le europee rappresentavano una strategia politica, non ...

Siri e Non solo - Meloni ad Affari : "Ora Matteo molli i 5S"I consigli della leader di Fdi a Salvini - Berlusconi e Toti : ESCLUSIVA/ La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it la posizione della destra dopo il caso del "licenziamento" di Siri da parte del premier Conte Segui su Affaritaliani.it

Siri e Non solo - Meloni ad Affari : "Vi spiego i due errori di Salvini" : La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it la posizione della destra dopo il caso del "licenziamento" di Siri da parte del premier Conte Segui su Affaritaliani.it

Ranieri : ''In questo momento conta solo la Roma - Non ego dei giocatori'' : Roma - La resa dei conti si avvicina, manca poco alla fine del campionato e la Roma non può più permettersi passi falsi se vuole arrivare in Champions. Non sarà affatto facile per Claudio Ranieri ...

Non prima di giugno il prossimo aggiornamento per Samsung Galaxy S7 : situazione batteria e Non solo : Stiamo vivendo una fase di transizione assai delicata per i tanti utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7. Il fatto di aver superato la soglia dei tre anni di età impone al produttore coreano un cambio di politica dal punto di vista software, al punto che le ipotesi avanzate fino ad oggi dalla nostra redazione, dopo aver esaminato lo stato di salute dello smartphone non molto tempo fa, trovano importanti riscontri oggi 3 maggio. Cosa dobbiamo ...

Tommaso a 3 anni Non può giocare e parlare : “Come lui solo altre 5 persone nel mondo. Aiutiamolo” : La storia di Tommaso, torinese di 3 anni, che soffre di una malattia talmente rara che solo 6 persone in tutto il mondo ne sono affette. Non può camminare e parlare come i suoi coetanei. La sua unica speranza di sopravvivenza è rappresentata da una clinica di New York, dove dovrebbe essere sottoposto ad esami genetici mirati per una più precisa identificazione della patologia: "Aiutateci a realizzare il sogno di vederlo giocare".