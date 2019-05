Niente tagli ai costi della politica | Buono | per i molisani solo aumenti del 40% sui

Federal Reserve non dà retta a Trump : Niente tagli nel 2019 : L'appuntamento più atteso dai mercati nel primo giorno di maggio era con la Federal Reserve. Il meeting di politica monetaria della banca centrale americana alla fine non ha prodotto sorprese.La decisione della Federal ReserveLa FED ha infatti deciso di non toccare i tassi di interesse, così come si aspettavano gli economisti. Il costo del denaro rimane così compreso nell'intervallo tra il 2,25% e il 2,50%. L'ultimo ritocco operato dall'istituto ...

Macron : tagli alle tasse e più potere d’acquisto alle pensioni basse. Ma Niente patrimoniale : Riduzione significativa delle imposte, ritorno della indicizzazione delle pensioni sotto i 2mila euro e riforma radicale della scuola delle élite. Il presidente francese risponde alle proteste dei gilet gialli confermando il suo programma di «radicalismo di centro». Con un assist ai dimenticati della politica...

Migranti - Matteo Salvini taglia i fondi per l'accoglienza. La "sinistra umana" : Niente soldi - le coop mollano : L' Italia esce da una bizzarra epoca nella quale chi sfruttava la presenza di immigrati per far soldi era considerato un filantropo. Poi sono cambiate due cose. I profughi hanno smesso di sbarcare e il Viminale ha tagliato i fondi a chi dava loro un letto: da 35 euro al giorno a 21. Il risultato ogg

Il governo acquista 8.250 auto blu - Di Maio : 'Non ne sapevo Niente - le taglieremo subito' : È una notizia che ha davvero fatto rabbrividire l'Esecutivo, e in particolare il Movimento Cinque Stelle, quella rivelata da un'inchiesta giornalistica del quotidiano Il Messaggero. Secondo quanto emerso, infatti, l'Esecutivo starebbe preparando l'acquisto di 8.250 auto blu. Come ben si sa, questa era stata una spesa che, in particolar modo i pentestellati, volevano già tagliare a tutti i costi. Sulla vicenda è immediatamente intervenuto il ...