News Gf | a Valentina piace Daniele? Caos in Casa | “Invidiosa di Martina” | lei piange

Uomini e Donne News : Valentina Dallari e Gianluca si sono risentiti : Uomini e Donne , Valentina Dallari ha risentito il suo ex corteggiatore Gianluca : Andrea Melchiorre? “Non ne voglio parlare” La Valentina Dallari che conosciamo è oggi molto diversa dalla ragazza che anni fa si era messa in gioco sul trono di Uomini e Donne . Quell’esperienza, ha raccontato più volte lei, le ha cambiato la vita, e […] L'articolo Uomini e Donne news : Valentina Dallari e Gianluca si sono risentiti proviene da ...

GF 16 - Valentina Vignali con uno slip color carne : l'incidente 'hot' è una fake News : Prima protesta ufficiale da parte dei telespettatori nei confronti di uno dei concorrenti del Grande Fratello 16: a far indignare gran parte della gente da casa, sono state alcune immagini in cui sembra che Valentina Vignali non indossi le mutandine nella Casa. Le foto che stanno facendo il giro della rete, mostrano la giocatrice di basket mentre si alza dal letto: spostando le coperte, però, pare che la ragazza metta in mostra le sue nudità ...