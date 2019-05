Newcastle-Liverpool 2-3 | Origi decisivo | Klopp perde Salah

Premier League : Liverpool a quota facile con il Newcastle : ROMA - Dopo pesante ko in Champions League contro il Barcellona il Liverpool si rituffa a capofitto nella corsa per il titolo di Premier League . A due giornate dalla fine i Reds hanno un punto di ...

Liverpool - Klopp : “Stiamo bene. Barcellona? Pensiamo solo al Newcastle” : Le parole di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Newcastle, che potrebbe decidere la lotta per il titolo della Premier con il Manchester City impegnato in casa contro il Leicester. Klopp ha parlato della condizione della sua squadra: “Stiamo alla grande. Quando sei in corsa e vedi che puoi vincere, non c’è stanchezza, anzi, hai una spinta in più. Siamo ambiziosi, ...