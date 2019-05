New Amsterdam torna su Canale 5 con ben tre episodi | dal malore di Max all’inizio della

optimaitalia

(Di sabato 4 maggio 2019)Per Max è arrivato il momento di fare sul serio e se nella prima parte di Newlo abbiamo visto mettere da parte il suo malessere per il lavoro per portare avanti al meglio l'ospedale, nei nuovidovrà cambiare le carte in tavola per rimanere in vita. La seconda parteprima stagione del medical dramasu5 da domani, domenica 5 maggio, in prima serata con ben trein cui il pubblico farà un bel passo avanti nella vita del protagonista e non solo.Max è costretto ad arrendersi al cancro, anche se non lo farà del tutto, per via di unche lo metterà ko mentre si trova al lago con la moglie. Sarà questo a spingere la dottoressa Sharpe a condividere con gli altri colleghi la verità sulla salute del direttore sanitario e prima che l'ambulanza arrivi svela del cancro.Newriparte su5 proprio da questo punto e con ben 3 ...

calabocaglauber : Marquei como visto New Amsterdam (2018) - 1x17 - Sanctuary - itshuntlover : Ho appena guardato l’episodio S01E09 di New Amsterdam (2...! #tvtime - omgdavidtennant : Grazie a dio New Amsterdam arriva su canale cinque perché è da due settimane che non mi caricano le puntate e sono ferma -