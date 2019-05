aldiladelcinema

(Di sabato 4 maggio 2019)torna alla regia per raccontare il tema della fuga dei cervelli in Italia. La pellicola è stata girata interamente a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Nel cast gli attori Cosimo Frascella, Walter Nicoletti e Brunella Lamacchia. La fotografia è di Andrea Bianchi, il suono die Sergio, la locandina è di Mario Pace. La post produzione è avvenuta ad Hollywood.daPROHETA narra la storia di Marco, un giovane regista che decide di andar via dall’Italia per trovare lavoro all’estero, a seguito dell’esito negativo di un colloquio con un noto produttore. Il progetto nasce per evidenziare il grave problema della fuga dei cervelli italiani: nel 2017 sono stati quasi 28 mila , +4% rispetto al 2016 i giovani italiani fuggiti dall’Italia. Negli ultimi cinque anni, i deflussi di giovani talenti dovuti agli ...

LiciaGargiulo : NEMO PROPHETA di David Cinnella, prodotto da Voce Spettacolo sarà distribuito nei festival italiani ed internaziona… - mediterranew : NEMO PROPHETA di David Cinnella, prodotto da Voce Spettacolo... -