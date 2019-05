Nei misteri della Laguna siamo sempre soli con i nostri tradimenti

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Dove un'ombra sconsolata mi cerca. 'Un endecasillabo con accenti non canonici'. Andrea Molesini suggerisce così, con un verso di Anna Achmatova, che il suo nuovo romanzo, Sellerio, pagg. 286, euro 15, ...

GloriaZilli : A inizio clip Ele viene affidata a Spencer o Alex Drake? Andrea Incanti il maniaco, probabilmente nei messaggi si f… - kneelbeforeLana : @theneonvvitch @giuseppemarina1 @Schifototale Beh prorpio perché ci sono molti misteri e molte profezie che vengono… - theneonvvitch : @kneelbeforeLana @giuseppemarina1 @Schifototale No fidati nei libri non succederanno, non capisco come fai a pensar… -