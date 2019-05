NBA – Tyronn Lue principale candidato alla panchina dei Lakers | nei prossimi giorni

sportfair

(Di sabato 4 maggio 2019) I Los Angelespronti ad andare ‘all-in’ suLue: neiverrà presentata l’offerta ufficiale per il posto di nuovo allenatore della franchigia giallo-viola Dopo la disastrosa regular season che ha lasciato i Los Angelesfuori dai Playoff e si è portata via con sè il dimissionario Magic Johnson e l’esonerato Luke Walton, la franchigia losangelina prova a mettere insieme i pezzi del suo futuro. Ad iniziare d. Secondo l’insider ESPN Adrian Wojnarowski, i Los Angelessi sarebbero decisi a contattareLue per il posto di allenatore. L’ex Cleveland Cavaliers è un nome molto apprezzato da LeBron James, con il quale ha vinto l’anello nel 2016, dettaglio che potrebbe aver avuto un peso decisivo nella scelta. Neiverrà presentata un’offerta ufficiale.L'articolo NBA ...

