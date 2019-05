NBA | Portland-Denver nella storia | giocati quattro supplementari | non succedeva dal 1953

Playoff NBA - Portland-Denver 140-137 gara-3 : McCollum dà ai Blazers il 2-1 dopo 4 overtime : Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 140-137 4OT L'equilibrio iniziale della gara è rotto dall'ingresso in campo della second unit di Portland, che mette la propria firma sul primo parziale della ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Milwaukee espugna Boston - Portland piega Denver al quarto overtime : Due le partite di Playoff giocate nella notte NBA. In gara-3 della semifinale di Eastern Conference i Milwaukee Bucks battono fuori casa i Boston Celtics per 123-116 portandosi sul 2-1 nella serie grazie a 32 punti, 13 rimbalzi e 8 assist di Giannis Antetokounmpo che si prende solo 13 tiri dal campo ma ne centra 8 e ne segna 16 su 22 dalla lunetta, George Hill e Khris Middleton aggiungono rispettivamente 21 punti in 29 minuti partendo dalla ...

Basket - NBA Playoff 2019 : CJ McCollum trascina Portland sul campo di Denver - parità ristabilita nella serie (1-1) : Successo esterno in gara-2 della sfida tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, semifinale della Western Conference dei Playoff NBA 2018-2019. La formazione allenata da Terry Stotts si impone con il punteggio di 90-97 replicando al successo degli uomini di Michael Malone nella partita di apertura, ristabilendo l’equilibrio nella serie (1-1) e volgendo a proprio favore il fattore campo in attesa dei prossimi due incontri da giocare in ...

Playoff NBA - Denver-Portland 121-113 - gara-1 : Jokic comanda con 37 punti - Nuggets sull'1-0 : Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 121-113 Se c'erano dei dubbi sulle condizioni di Enes Kanter alla vigilia, il turco li fuga nei primi minuti di gara, facendo segnare già 10 punti sul suo ...

Playoff NBA – I Sixers pareggiano i conti - Denver inizia con il piede giusto : ko Raptors e Portland : Sixers e Nuggets bene nelle due semifinali di Conference tenute tra la notte e l’alba italiana: Raptors e Portland sono ko Tra la notte e l’alba italiana si sono tenute Gara-1 e Gara-2 di due delle semifinali di Conference valide per la corsa ai Playoff NBA. I Sixers hanno dominato l’incontro disputato in trasferta, dopo aver soccombuto nel match in casa. La squadra di Philadelphia ha vinto per 96-89 alla Scotiabank ...