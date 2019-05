Nba | Portland-Denver la partita infinita

Nba - la nuova impresa Portland : vince dopo quattro supplementari - evento che mancava da 66 anni : 'Ho giocato 60 minuti? Nessun problema, avrò tutta l'estate per riposarmi e recuperare'. Sessanta minuti sui 68 della partita e 41 punti: CJ McCollum è stato l'eroe dell'incredibile successo di ...

Nba - playoff : Portland-Denver infinita. Festa Blazers al 4° supplementare : Vietato passare al Moda Center. Nemmeno dopo 4 tempi supplementari, che hanno trasformato gara-3 tra Portland e Denver nella gara di playoff più lunga dal 1953. I Blazers strappano 140-137 il successo ...

Nba - Portland-Denver nella storia : giocati quattro supplementari - non succedeva dal 1953 nei playoff! Vincono i Blazers : Si è riscritta la storia della NBA nella primissima mattinata italiana. Portland ha sconfitto i Denver Nuggets per 140-137 nella gara-3 della semifinale di Western Conference ma ai Blazers sono serviti addirittura quattro supplementari per avere la meglio nei confronti dei Nuggets, soltanto una volta nella storia dei playoff del massimo campionato cestistico americano si erano giocati quattro overtime per decretare il vincitore: bisogna risalire ...

Playoff Nba - Portland-Denver 140-137 gara-3 : McCollum dà ai Blazers il 2-1 dopo 4 overtime : Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 140-137 4OT L'equilibrio iniziale della gara è rotto dall'ingresso in campo della second unit di Portland, che mette la propria firma sul primo parziale della ...

Basket - Nba Playoff 2019 : Milwaukee espugna Boston - Portland piega Denver al quarto overtime : Due le partite di Playoff giocate nella notte NBA. In gara-3 della semifinale di Eastern Conference i Milwaukee Bucks battono fuori casa i Boston Celtics per 123-116 portandosi sul 2-1 nella serie grazie a 32 punti, 13 rimbalzi e 8 assist di Giannis Antetokounmpo che si prende solo 13 tiri dal campo ma ne centra 8 e ne segna 16 su 22 dalla lunetta, George Hill e Khris Middleton aggiungono rispettivamente 21 punti in 29 minuti partendo dalla ...

Basket - playoff Nba Portland sbanca Denver - è 1-1 nella serie : Denver - Portland si rialza, sbanca il Pepsi Center al termine di una gara molto fisica e pareggia la serie, 1-1, della semifinale di Conference contro Denver. Finisce 97-90 nonostante un Damian ...

Nba - Portland vince a Denver e fa 1-1 : Denver, Stati Uniti, - I Blazers s'impongono al Pepsi Center di Denver, in Colorado, e strappano ai Nuggets il vantaggio del fattore campo, riequilibrando la serie, 1-1, al termine di gara-2, vinta 97-...

Nba playoff - Portland pareggia la serie con Denver vincendo gara-2 : Kanter, McCollum, Lillard, trio vincente di Portland. Ap "Dicono che una serie playoff inizi veramente solo quando una squadra vince in trasferta. Beh, questa serie adesso è iniziata". Il messaggio di ...

Basket - Nba Playoff 2019 : CJ McCollum trascina Portland sul campo di Denver - parità ristabilita nella serie (1-1) : Successo esterno in gara-2 della sfida tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, semifinale della Western Conference dei Playoff NBA 2018-2019. La formazione allenata da Terry Stotts si impone con il punteggio di 90-97 replicando al successo degli uomini di Michael Malone nella partita di apertura, ristabilendo l’equilibrio nella serie (1-1) e volgendo a proprio favore il fattore campo in attesa dei prossimi due incontri da giocare in ...

Playoff Nba – Denver sorpresa in casa da Portland - i Blazers si impongono 90-97 e pareggiano la serie : Ottimo successo esterno per Portland che, grazie alla super prestazione di McCollum, pareggia la serie dopo l’iniziale svantaggio Torna in parità dopo Gara-2 la serie tra Denver e Portland, i Blazers infatti ritrovano l’equilibrio grazie allo splendido successo esterno ottenuto nella notte al Pepsi Center giunto con il punteggio di 90-97. Niente da fare per i Nuggets che, dopo essersi imposti in Gara-1, cedono il passo ai ...

VIDEO Denver-Portland 121-113 - highlights e sintesi gara-1 semifinali Nba : i Nuggets vincono in casa : Denver ha sconfitto Portland per 121-113 nella gara-1 della semifinale NBA, i padroni di casa hanno incominciato al meglio la serie e hanno messo in crisi i Blazers che non sono riusciti a espugnare la tana dei rivali. La partita è stata molto accesa ed equilibrata, ricca di grande spettacolo ed estremamente avvincente. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Denver-Portland 121-113. VIDEO highlights Denver-Portland, gara-1 ...

Nba Playoff - brilla Jokic e Denver batte Portland. Butler trascina Phila : TORINO - I Toronto Raptors perdono il vantaggio del campo perdendo Gara2 delle semifinali di Conference contro i Philadelphia 76ers . Jimmy Butler risponde a Kawhi Leonard e trascina i suoi alla ...

Nba Playoff - Philadelphia batte Toronto. Jokic domina Portland : ROMA - In NBA è tempo di semifinali di Conference. Dopo aver vinto Gara 1, i Toronto Raptors cadono in casa contro i Philadelphia 76ers , trascinati dai 30 punti di Jimmy Butler. Si apre con un ...

Nba - playoff : Butler pareggia la serie con Toronto - Denver piega Portland in gara-1 : Salta un altro fattore campo a Est. I Philadelphia 76er s, guidati da un super Jimmy Butler , autore di una prova da 30 punti, sbancano l'Air Canada Centre di Toronto e pareggiano i conti nella serie ...