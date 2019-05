Nba | mercato | Messina alla guida di Cleveland?

Nba – Dallas Mavericks attivi sul mercato : si studiano le situazioni di Kemba Walker e Khris Middleton : Dallas Mavericks attivi sul mercato in vista dell’estate: si studiano le situazione contrattuali di Kemba Walkter e Khris Middleton Con l’arrivo di Porzingis e la definitiva consacrazione di Luka Doncic, i Dallas Mavericks guardano al futuro con grande ottimismo. La franchigia texana ha liberato una buona parte di spazio salariale in vista dell’estate, con l’intenzione di regalare alle sue due stelle altri giocatori ...

Mercato Nba – Futuro lontano dai Sixers per Tobias Harris? Quattro franchigie interessate al giocatore : Tobias Harris finito nel minirino di 4 franchigie: l’ala dei Sixers, free agent in estate, potrebbe lasciare Philadelphia L’ottima stagione giocata da Tobias Harris, capace di mettere insieme 20 punti, 7.9 rimbalzi e 2.8 assist e ritagliarsi un ruolo di primo piano anche nei Sixers, semifinalisti di Conference ad Est, ha fatto drizzare le antenne a diverse franchigie. L’ex Clippers sarà free agent dal primo luglio e i Sixers, alle prese ...

Mercato Nba – Ricky Rubio resta ai Jazz? Il gm di Utah svela : “può ancora migliorare - ma…” : Ricky Rubio, free agent dal primo luglio, potrebbe rifirmare con gli Utah Jazz: il gm della franchigia di Salt Lake City, Dennis Lindsey, non si sbilancia ma non chiude neanche la porta al playmaker spagnolo Stagione non di certo esaltante quella di Ricky Rubio (12.7 punti e 6.1 assist di media) che però, inserito nel sistema Jazz, si incastra perfettamente in una squadra ‘onesta’ e grintosa, capace ancora una volta di accedere ai Playoff, ...

Mercato Nba – D’Angelo Russell vuole restare ai Brooklyn Nets ma… “è tutto un business” : D’Angelo Russell vorrebbe restare ai Nets, ma il suo rinnovo potrebbe non coincidere con i piani della franchigia di Brooklyn D’Angelo Russell è stato la guida carismatica e tecnica dei Brooklyn Nets, sorpresa della regular season, arrivati ai Playoff smentendo più di un pronostico. Con i 21 punti di media, 7 assist, 3.9 rimbalzi e il 44% dal campo messi insieme in stagione, D’Angelo Russell ha mostrato grandi ...

Mercato Nba - Kevin Durant : 'Vi dirò io quale sarà la mia prossima squadra' : ... "Speculare sul mio futuro non è buon giornalismo" La risposta a un quesito del genere richiederebbe ore di discussione e interroga ormai da anni tutto il mondo del giornalismo. Su qualcosa però si ...

Mercato Nba - i Phoenix Suns hanno licenziato coach Igor Kokoskov : In casa Phoenix Suns si vive un clima di rivoluzione perenne. Dopo meno di un anno, la franchigia dell'Arizona ha deciso di licenziare l'allenatore Igor Kokoskov, il primo coach nato e cresciuto fuori ...

Mercato Nba – Bomba Sixers : sacrificare Ben Simmons per arrivare ad Anthony Davis! : Il gm dei Philadelphia 76ers, Elton Brand, avrebbe preso in considerazione l’idea di cedere Ben Simmons per arrivare ad Anthony Davis: la proprietà avrebbe espresso un secco no Una clamorosa Bomba di Mercato scuote lo spogliatoio dei Philadelphia 76ers proprio nel bel mezzo dei Playoff NBA. Secondo il New York Dailynews, il gm dei Sixers, Elton Brand, avrebbe espresso alla proprietà la possibilità di cedere Ben Simmons. Elton Brand ...

Mercato Nba - i Lakers fissano gli appuntamenti con Tyronn Lue e Monty Williams : Se Luke Walton ci ha messo meno di 24 ore a trovare una nuova panchina in NBA, i Los Angeles Lakers non vogliono essere da meno per trovare il loro nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da ESPN, ...

Mercato Nba : Derrick Rose non esclude un possibile ritorno ai Chicago Bulls : Per un paio di mesi uno dei migliori sesti uomini dell'anno, poi diventato uno dei giocatori più migliorati della regular season " dati alla mano " in quella che è diventata la sua stagione del ...

Nba – LeBron James infiamma il mercato : “garantisco su me stesso - voglio vincere! Non vedo l’ora di reclutare qualcuno” : LeBron James infiamma il mercato dei free agent: la stella dei Lakers si è detto pronto a reclutare qualche top player per puntare al titolo Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Kemba Walker, Jimmy Butler, Klay Thompson. Questi sono solo alcuni dei nomi che rendono caldissimo il mercato dei free agent NBA della prossima estate. Con grande probabilità, uno di essi finirà ai Los Angeles Lakers che potranno concedergli il massimo ...

Mercato Nba – Ric Bucher non ha dubbi : “Kevin Durant firmerà con i Knicks - è fatta!” : Claomorosa bomba di Mercato NBA: secondo Ric Bucher, Kevin Durant sarebbe pronto a firmare con i New York Knicks in estate L’estate NBA sarà fra le più calde di sempre. Diverse squadre hanno liberato il proprio salary cap in vista della free agency estiva, ricca di giocatori in grado di cambiare le sorti della franchigia alla quale sceglieranno di unirsi, trasformandola in una contender. Fra i nomi più caldi c’è quello di Kevin ...

Mercato Nba – LeBron James non ha dubbi : “aiuterò i Lakers in fase di recruiting - voglio vincere” : LeBron James aiuterà i Los Angeles Lakers in sede di Mercato: il ‘Re’ proverà a convincere alcuni free agent a vestire la casacca giallo-viola LeBron James avrà l’estate ‘libera’ dopo un innumerevoli stagioni nelle quali il suo nome si è legato a doppio filo ai Playoff NBA. I Los Angeles Lakers infatti, nonostante il suo arrivo, hanno nuovamente fallito l’accesso alla postseason. Il ‘Re’ ...

Mercato Nba – Greg Monroe ai Sixers - Donatas Motiejunas firma con gli Spurs : Ufficiali due colpi in vista dei Playoff: Greg Monroe si accorda con i Sixers, Donatas Motiejunas firma con i San Antonio Spurs La regular season si avvia verso il termine e con le ultime partite ancora da giocare, le squadre già qualificate per i Playoff pensano alle ultime aggiunte per completare i propri roster in ottica postseason. I Philadelphia 76ers hanno deciso di rinforzare il proprio reparto lunghi con l’arrivo di Greg Moroe, ...

Mercato Nba : Los Angeles Lakers - Jason Kidd e il suo futuro : 'Bello essere desiderati' : Il vantaggio di allenare LeBron: "É il migliore al mondo" Per chi nella sua esperienza da coach NBA ha già avuto la fortuna di avere in squadra un talento come Giannis Antetokounmpo, sono davvero ...