NBA – Ettore Messina nel mirino dei Cleveland Cavaliers | c’è il via libera di coach

NBA . Ettore Messina fra candidati a panchina Cleveland : Ettore Messina potrebbe avere finalmente la sua chance in Nba. Secondo Marc Stein del "New York Times", San Antonio avrebbe dato via libera.

Playoff NBA – Il gm dei Nets fa irruzione nello spogliatorio degli arbitri - DeRozan prova a colpire il direttore di gara : doppia multa! : Sean Marks, general manager dei Brooklyn Nets ha fatto irruzione nello spogliatoio degli arbitri dopo gara-4 contro i Sixers, beccandosi una multa salata: sanzionato anche DeMar DeRozan per il gesto di frustrazione nei confronti del direttore di gara in Nuggets-Spurs Animi caldi nel primo turno dei Playoff NBA! Come spesso accade in queste situazioni, sono gli arbitri a trovarsi nel bel mezzo delle situazioni più complicate. In gara-4 fra ...