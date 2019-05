Napoli | spari tra la folla | ferita bambina di 4 anni | lotta tra la vita e la morte

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Ho solo quattroe risponde al nome di Noemi, la bimbadurante una sparatoria nella città di. Ora il piccolo angelo si trova nel reparto di rianimazione e terapia intensiva in attesa che i medici specialistici le estraggano il proiettile che l'ha colpita, conficcandosi tra le costole. Al momento dell'agguato lasi trovava a passeggiare in strada in compagnia di sua nonna Immacolata. I terribili fatti sono avvenuti intorno alle ore 17:00 di ieri, venerdì 3 maggio 2019, nei pressi di piazza Nazionale, zona Arenaccia, centro periferico della città all'ombra del Vesuvio.I soccorsi In un primo momento i medici dell’A.O.R.N. (Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale) 'Santobono-Pausilipon' diavevano spiegato che la bimba non era in pericolo di, in quanto la traiettoria del proiettile, entrato attraverso la spalla di Noemi, non aveva intaccato organi ...

luigidimaio : Spari in centro e a farne le spese è una piccola innocente di 4 anni gravemente ferita e a cui va il mio pensiero.… - petergomezblog : Napoli, spari in mezzo alla folla: 3 feriti Anche una bimba di tre anni: “E’ grave” Fico: “Inaccettabile, ora Salvi… - AndreaOrlandosp : Oggi sono stato a Napoli. A poche centinaia di metri,come nei giorni scorsi, spari per strada. È stato colpito un u… -