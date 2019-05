Napoli | ' Prima le persone' | 20mila alla marcia contro il razzismo

Primavera Napoli – Gaetano trascina gli azzurrini verso la salvezza : Gli azzurri delle Primavera superano il Sassuolo in casa. Vincono 3-0 nella 12esima giornata di ritorno di campionato. Ci pensano Gaetano e Manzi. Primavera Napoli – Allo stadio Iannello di Frattamaggiore lo spettacolo è di colore azzurro, gli azzurrini impongono il loro gioco per tutto il match. I ragazzi di Baronio hanno bisogno dei 3 punti per sperare di restare nel campionato Primavera 1. Siamo al 26′ la sblocca Manzi che ...

Napoli Primavera - parla il tecnico Baronio : “Futuro? Io vorrei restare. Gateano è un grande talento” : Napoli Primavera, parla il tecnico Baronio: “Futuro? Io vorrei restare. Gateano è un grande talento” Napoli Primavera Baronio| Al termine della gara valida per la 27a giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo, conclusasi con il risultato di 3-0 in favore degli azzurrini, il mister della Primavera azzurra Roberto Baronio ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le dichiarazioni di Baronio “Oggi dovrei essere ...

PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo - le formazioni ufficiali : PRIMAVERA – Le formazioni ufficiali di Napoli e Sassuolo Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre che alle 14.30 scenderanno in campo per la 32esima giornata di ritorno del campionato PRIMAVERA. Così i nostri ragazzi in campo! #NapoliSassuolo #PRIMAVERA1Tim #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/t2Emw3SUw1 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 4 maggio 2019 L'articolo PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo, le ...

PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo - i convocati di mister Baronio : Gli azzurrini di mister Baronio affronteranno il Sassuolo in casa per la dodicesima giornata di ritorno del campionato. La partita si disputerà alle 14.30 allo stadio Ianniello di Frattamaggiore (Na). Ecco la lista dei convocati di Baronio: Bertoli, Casella, D’Alessandro, D’Andrea, Esposito, Gaetano, Idasiak, Labriola, Lovisa, Mamas, Manzi, Mezzoni, Micillo, Negro, Palmieri, Perini, Saporetti, Senese, Sgarbi, Vrakas, Zanoli, Zanon, ...

Sarri : «Il Napoli Prima di me finì a -24 dalla Juve» : Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, dopo l’andata della semifinale di Europa League, conclusa con un incoraggiante 1-1, Sarri è apparso molto più disteso di quanto non fosse negli ultimi tempi sulla panchina del Chelsea “Ma i vertici del club gli permetteranno di sviluppare il suo progetto?” Questo è l’interrogativo adesso. L’allenatore toscano si è giustificato «In un campionato così competitivo non è facile ...

Calciomercato Napoli - con Raiola si è parlato anche di Lozano : è l'obiettivo primario : Non soltanto il futuro di Lorenzo Insigne, l' incontro avvenuto a casa di Carlo Ancelotti tra Mino Raiola e la dirigenza del Napoli , compresi il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo ...

Napoli - prima offerta per Trippier. Piace anche Mendy : Così si legge nella versione online de ' La Gazzetta dello Sport ': ' Cristiano Giuntoli sta valutando la possibilità di trattare Ferland Mendy del Lione. Si tratta di un esterno sinistro, classe ...

Scontri a Napoli Prima del comizio di Zingaretti : Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 29 aprile 2019, a Napoli, in via Chiaia, ci sono stati dei violenti Scontri tra i disoccupati del Comitato 7 novembre e la polizia. In pratica, presso il teatro Sannazaro era atteso il segretario del PD Nicola Zingaretti per aprire la campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 26 maggio prossimo. Fuori dal teatro è andata in scena la manifestazione promossa dal movimento di disoccupati, che ...

