Napoli | Ancelotti | «Messi e Cristiano Ronaldo gli unici a fare la differenza»

Napoli - Ancelotti in conferenza parla di mercato in entrata e del futuro di Insigne : Momento tranquillo in casa Napoli. Gli azzurri ospitano domani alle 20.30 il Cagliari di Maran. Partita che ormai ha poco da chiedere, dunque la conferenza stampa della vigilia di Carlo Ancelotti si sposta anche su altri argomenti. Ecco cosa ha detto il tecnico dei partenopei. “E’ importante la partita di domani perché abbiamo l’obiettivo di conservare il secondo posto, la voglia di cercare di fare gli 80 punti e chiudere ...

Ancelotti non credo che il vuoto al San Paolo sia per le prestazioni del Napoli : Durante la conferenza Ancelotti si è espresso anche sulla questione del malessere dei tifosi e sul record di presenza negativo previsto per Napoli-Cagliari. «Avere lo stadio pieno è un obbiettivo importante, credo che non sia stata colpa delle prestazioni perché lo stadio non è stato pieno anche quando vincevamo, credo che sia un problema più complesso e non legato ai risultati della squadra» L'articolo Ancelotti non credo che il vuoto al San ...

Napoli - Ancelotti svela il futuro di Insigne : “vuole restare qui e rinnovare. Callejon? Tutto un malinteso” : L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, soffermandosi sul futuro di Insigne “Da parte di Lorenzo c’è stata la volontà di ribadire la sua voglia di rimanere e allungare il contratto. D’altronde non c’è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo e questa settimana è servita per dare ulteriore conferma che vuole essere una pedina importante per questa ...

Mattino : Ancelotti e la sua gestione ‘open mind’ che ha reso il Napoli multitasking : Bruno Majorano, sul Mattino, ci racconta il Napoli di Ancelotti come multitasking, grazie alla capacità dell’allenatore di mettere in condizione i suoi giocatori di fare più cose anche all’interno della stessa partita. “Difficile che i suoi debbano fare una cosa sola, anzi, più l’idea è stravagante e più lo incuriosisce”. La prima idea fantasiosa il mister l’ha avuta a Dimaro, quando ha iniziato a provare Insigne ...

Probabili formazioni Napoli-Cagliari : il grafico con le possibili scelte di Ancelotti e Maran : Probabili formazioni Napoli-Cagliari, le possibili scelte di Carlo Ancelotti e Rolando Maran per il match: Probabili formazioni Napoli-Cagliari. Riflettori accesi sul San Paolo per il posticipo della 35esima giornata di campionato. Azzurri impegnati in Napoli-Cagliari a caccia della vittoria per consolidare il secondo posto che potrebbe arrivare in caso di passo falso dell’ Inter. L’ edizione online della Gazzetta dello Sport ...

Napoli - le ultime dall’allenamento : buone notizie per Ancelotti : Mattinata di allenamento per il Napoli in vista del posticipo di domenica sera al San Paolo contro il Cagliari. Lorenzo Insigne è completamente recuperato dal problema muscolare e contro i sardi potrebbe essere in campo dal primo minuto al fianco di Mertens. Potrebbe toccare infatti a Milik riposare a meno che Ancelotti non voglia riproporre il capitano a sinistra lasciando invariato l’attacco delle ultime sfide. In caso ...

Insigne-Napoli - CorSport : “Svolta grazie ad Ancelotti - ADL e Giuntoli. Ipotesi rinnovo : i dettagli” : Insigne-Napoli, CorSport prospetta un possibile scenario: Insigne-Napoli, c’ è aria di distensione all’ ombra del Vesuvio, dove qualche giorno fa è tornato il sereno tra il club e il suo capitano. Il summit a casa Ancelotti ha dato i suoi frutti e alle fine le parti si sono riavvicinate ed unite in nome di un futuro comune ancora da scrivere. I rumors parlano dell’ intezione di andare avanti insieme, ma con quale accordo? ...

Calciomercato Napoli - van de Beek chiama gli azzurri : “Piace Ancelotti” : Calciomercato Napoli, van de Beek interessa – Dopo De Jong e De Ligt, è forse van de Beek il giocatore più allettante e interessante della rosa dell’Ajax. I Lancieri sono stati protagonisti fin qui di una campagna europea esaltante: semifinale di Champions, un piede e mezzo in finale dopo l’1-0 di Londra e un triplete […] L'articolo Calciomercato Napoli, van de Beek chiama gli azzurri: “Piace Ancelotti” ...

Insigne e Raiola a casa di Ancelotti : patto con ADL - resta a Napoli! : Primo giorno di maggio di lavoro per Lorenzo Insigne ed i suoi nuovi agenti. Nella mattinata di oggi appuntamento importante del calciatore azzurro che ha incontrato con i procuratori il presidente...