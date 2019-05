Muore nella sala d' attesa del pronto soccorso | medici e pazienti non si accorgono di

Muore nella sala d'attesa del pronto soccorso - nessuno se ne accorge : La vittima è un senzatetto: era seduto in quella sala d'attesa per ripararsi dalla pioggia. Il decesso sarebbe avvenuto per...

Controlla i lavori nella sua azienda - cede il tetto e precipita : Muore a 43 anni : Denis Borean, 43enne, voleva acquistare quel deposito. L'uomo è caduto da otto metri d'altezza, prima è finito sopra un condizionatore, poi è rovinato sul pavimento del capannone a Orcenico di Zoppola, in provincia di Udine. Era cosciente quando è stato soccorso dai colleghi di lavoro. Gli operai stavano procedendo ai lavori di manutenzione della copertura del deposito che intendeva acquistare. L’uomo era infatti salito sul tetto ...

Livorno - neonata Muore improvvisamente nella culla. La mamma : “Aiuto - mia figlia non respira” : Tragedia a Livorno, dove una bambina di meno di un mese di vita è morta per arresto cardiocircolatorio avvenuto per cause che restano al momento ignote. Tra le ipotesi dei medici, ci sarebbe la sindrome della morte in culla. La madre aveva allertato i soccorsi dicendo che la figlia non respirava. Inutili i tentativi di rianimarla effettuati dai genitori e dai sanitari del 118.

Theon Greyjoy - già conosciuto come Reek - Muore nella Battaglia di Grande Inverno proteggendo Bran Stark : Questo blog è apparso per la prima volta suHuffpost Used è stato tradotto da Milena SanfilippoWESTEROS – Theon Greyjoy, figlio del defunto Balon Greyjoy e fratello di Yara Greyjoy delle Isole di Ferro, è morto durante l'episodio andato in onda domenica, nel corso della Battaglia di Grande Inverno tra vivi e morti. Al momento del decesso, la sua età era ignota. Theon è caduto proteggendo Bran Stark ...

Uno streamer di Minecraft Muore dopo una run durata 5 anni nella modalità Hardcore : Lo streamer di Phiza è in questo momento noto per un record peculiare: la run più lunga di Minecraft nella modalità Hardcore.Come riporta PCgamer, lo streamer ha concluso una run della durata di ben 5 anni nella famigerata modalità, e se non fosse stato per uno zombie infuocato la partita sarebbe ancora in corso.In particolare, lo streamer stesso ha ammesso di essere morto in una maniera piuttosto sciocca: entrato in una grotta, un mini-zombie ...

Cade dalla finestra e Muore il giorno prima del matrimonio della figlia : dramma a Colonnella : Antonio De Laurentiis, 70 anni, ex poliziotto, è morto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione: stava pulendo le...

Foggia - rogo nella baraccopoli abusiva di Borgo Mezzanone. Giovane del Gambia Muore carbonizzato : Una nuova vittima all’interno delle baraccopoli che accolgono i braccianti extracomunitari in Puglia. Un cittadino straniero è morto in un incendio scoppiato nella nottata tra giovedì e venerdì nel ghetto abusivo di Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia. Non sono ancora certe le cause del rogo, sulle quali si sta indagando. La vittima è un ragazzo di 26 anni originario del Gambia che da poco tempo si era trasferito ...

Nuoro - auto finisce nella scarpata : uomo Muore - il nipote ferito si trascina fino a un ovile : Il grave incidente stradale è avvenuto la notte scorsa in Sardegna lungo la provinciale tra Villagrande Strisaili e Talana, in Ogliastra. Un agricoltore di 63 anni è morto, il nipote 38enne è riuscito a trascinarsi fino a un ovile ma è stato trovato solo questa mattina da alcuni allevatori e portato in ospedale. Secondo quanto ricostruito un’auto con due persone a bordo, per cause ancora da accertare, si è ribaltata lungo la strada finendo ...

Udine : Muore a soli 24 anni a seguito di un malore improvviso nella notte : L'ennesima drammatica notizia di cui non si vorrebbe mai venire a conoscenza ma che purtroppo bisogna riportare, si è verificata nei giorni scorsi in provincia di Udine, esattamente nel piccolo comune di Prepotto. Una ragazza di appena ventiquattro anni, Alessandra Macorig, è deceduta improvvisamente nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 aprile a causa di un malore fulminante che l'ha colpita mentre si trovava ancora a letto nella sua camera. ...

Bologna - schianto nella notte : Muore ragazzo di 26 anni lungo la via Emilia : Il dramma L'incidente è avvenuto a Castel San Pietro Terme alle 4 del mattino. Il ventiseienne era a bordo di una Ford Ka e per lui non ci sarebbe stato nulla da fare.

Avellino. Sessantenne Muore mentre prega nella chiesa di San Ciro : Tragedia in chiesa ad Avellino durante un momento di preghiera. Una donna di 69 anni si è accasciata all’improvviso a

Bimbo colto da malore Muore in auto a 11 anni nella capitale : Ignote le cause della tragedia che questa mattina, intorno alle 8:30, si è consumata a Roma, sulla Cristoforo Colombo, all'altezza dell'incrocio tra via Palocco e via Ferrari. Un Bimbo di undici anni ha perso la vita dopo aver avvertito un malore ed aver appena fatto in tempo a scendere dal veicolo, accasciandosi di fianco. Immediati i soccorsi che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'11enne. Grande esempio di ...

Prove fatali nella salita di Camucia - Muore un pilota : La stagione motoristica delle quattro ruote non si apre nel migliore dei modi. Sabato, a Camucia, nel corso della seconda prova di ricognizione sulla salita che porta a Cortona, ha perso la vita ...