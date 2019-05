Munster-Benetton Treviso rugby | Pro14 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : beffa per la Benetton Treviso - Munster si impone 37-28 : Una beffa che però, almeno al momento, sembra non compromettere il cammino in chiave post season. Nella 20ma giornata del Guinness Pro 14 2019 di Rugby la Benetton Treviso, in casa, a Monigo, viene sconfitta per 37-28 da Munster in un incontro comunque giocato al meglio e nel quale la banda italiana partiva in ogni caso sfavorita. In attesa di risultati da Edimburgo la squadra veneta resta in terza piazza nel Girone B, dunque in corsa per i ...