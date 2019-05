Motorsport italiano in lutto | è morto Alessandro Bonacini | fatale per il pilota GT lo

sportfair

(Di sabato 4 maggio 2019) Il39enne non ha avuto scampo nell’incidente che ha coinvolto l’elicottero su cui volava nei pressi di Carpi Una tragedia sconvolge il mondo delin seguito ad un terribile incidente che ha coinvolto l’elicottero su cui volava nei pressi di Carpi. Il velivolo si è schiantato al suolo senza dare scampo adfamoso a livello internazionale soprattutto nelle categorie GT e turismo.Nel 2019,aveva preso parte alle prime due tappe del Trofeo Pirelli nel Ferrari Challenge Europe. disputatesi in Bahrain e a Valencia. In carriera è stato campione della Silver Cup nella Porsche Carrera Cup Italia nel 2010, ottenendo ottimi risultati anche nella Blancpain Endurance Series, nel GTe nel VLN tedesco. . Lascia due sorelle, Monia e Manuela. E, oltre alla moglie, due bambini piccoli: ...

gs140594 : Ieri mattina in seguito ad un tragico incidente in elicottero, ci ha lasciato Alessandro Bonacini. Aveva corso in P… - CH_Motorsport : Fontana e Agostini si impongono sul bagnato e conquistano le due pole a Vallelunga - federicob95 : RT @F1Daviderusso: Il mondo dell'automobilismo piange la scomparsa di Alessandro Bonacini, pilota del GT italiano. Dalle prime ricostruzion… -