Motopesca italiano affonda a Malta | un morto

Malta - affonda Motopesca italiano : un morto e un disperso : Un motopesca a strascico di Siracusa è affondato in mare a mezzo miglio dall'isola di Malta. A bordo dell'imbarcazione 'Zairà c'erano quattro persone. Tre sono state salvate e portate in ospedale alla Valletta, dove però una è morta. La quarta persona risulta attualmente dispersa. I soccorsi sono stati coordinati dall'autorità marittima maltese. (immagine d'archivio)