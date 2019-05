MotoGp | pole di Quartararo

MotoGp Jerez - griglia di partenza : pole Quartararo - Rossi tredicesimo : Jerez - Fabio Quartararo da record nelle qualifiche per il Gp di Jerez . Il francese, rookie della MotoGp, ha ottenuto la sua prima pole della categoria e partirà davanti a tutti, grazie al miglior ...

MotoGp Spagna : super Yamaha Petronas - Quartararo in pole su Morbidelli : Fabio Quartararo sorprende tutti e centra la pole position nel GP di Spagna, la sua prima in carriera in MotoGP. Il francese ha girato in 1'36''880 , tenendosi dietro l'altra Yamaha Petronas di Franco ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Marc Marquez vuole la pole position - ma Lorenzo e le Ducati incombono : Cosa dobbiamo attenderci dalle qualifiche di questo pomeriggio in vista del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP? Secondo quanto visto nella giornata di ieri tutto sembra ruotare attorno ad uno scontro Honda-Ducati a Jerez de la Frontera, ma non tutto è già deciso. Marc Marquez, come sempre, è il favorito numero uno per centrare la partenza al palo in vista della gara di domani, ma i rivali non mancheranno. Il campione del mondo in carica, per ...

MotoGp – Dalle chance di Valentino Rossi alle gomme - Agostini tra analisi ed un velo di ‘polemica’ : “il Motomondiale non dovrebbe essere così” : La sincerità di Giacomo Agostini: dal favorito alla competitività di Valentino Rossi, l’ex campione senza peli sulla lingua sulla questione ‘gomme’ E’ iniziato il weekend di gara di Jerez de la Frontera: i piloti della classe regina sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere del primo Gp europeo della stagione, che regalerà sicuramente tante sorprese e puro spettacolo. Marquez andrà a caccia del ...

MotoGp - polemiche e ricorsi? La risposta di Domenicali : “lavoriamo per il bene di questo sport” : Ducati, Claudio Domenicali ha parlato delle tante polemiche di questo inizio di stagione in MotoGp caratterizzato da continui ricorsi e battibecchi “polemiche e ricorsi? Le quattro case che hanno presentato ricorso si sono ben guardate da esprimere nessuna opinione ne pubblicamente né tanto meno privatamente, però ognuno è responsabile e risponde verso il pubblico delle scelte che fa e noi continueremo a lavorare per il bene del ...

MotoGp delle Americhe : pole di Marquez davanti a Valentino Rossi : Marc Marquez non si smentisce e sulla pista texana di Austin coglie la settima pole consecutiva della classe MotoGp, l'82/a della carriera. Il campione del mondo firma il miglior tempo al termine dell'ultimo e decisivo turno di qualifica, così come aveva fatto nel quarto turno delle libere. Ma mentre lì aveva imposto distacchi abissali a tutti, in ...

Griglia di partenza MotoGp - risultati e classifica Qualifiche GP Usa 2019. Marquez in pole davanti a Valentino Rossi. Dovizioso 13°! : Le Qualifiche del GP degli Stati Uniti, sul tracciato di Austin, sorridono neanche a dirlo a Marc Marquez. L’alfiere della Honda ha conquistato l’ennesima pole su questa pista, confermando il suo grandissimo feeling con il layout del Texas. Alle sue spalle un eccellente Valentino Rossi che riesce a portarsi quasi in scia al rivale spagnolo, con 273 millesimi di ritardo. Completa la top-3 l’altra Honda di Cal Crutchlow ...