MotoGp | Morbidelli in estasi | “festeggeremo con la birra | anche se son tutti musulmani

Griglia di partenza MotoGp - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Quartararo è in pole position davanti a Morbidelli e Marquez. 4° Dovizioso - Rossi 13° : Il debuttante francese Fabio Quartararo firma un’autentica impresa e conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Grandissimo risultato del Team Petronas Yamaha SRT che piazza anche Franco Morbidelli in seconda piazza, mentre Marc Marquez chiude la prima fila con il terzo tempo. Buona prestazione di Dovizioso, quarto, mentre Petrucci delude ed è solo settimo. Eliminazione nel Q1 per Valentino ...

MotoGp Spagna : super Yamaha Petronas - Quartararo in pole su Morbidelli : Fabio Quartararo sorprende tutti e centra la pole position nel GP di Spagna, la sua prima in carriera in MotoGP. Il francese ha girato in 1'36''880 , tenendosi dietro l'altra Yamaha Petronas di Franco ...

MotoGp – Quaratararo gasato - Morbidelli sorridente e Marquez… ‘derubato’ : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Jerez : Quaratararo in pole position, lo seguono Morbidelli e Marquez: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera Una doppietta inaspettata oggi a Jerez de la Frontera: sono le Yamaha di Quaratararo e Morbidelli a piazzarsi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Spagna, valido per il quarto round della stagione 2019. Il primo appuntamento europeo regala al team Petronas una gioia pazzesca, col giovane francese ...

MotoGp – Morbidelli e l’inizio di stagione super di Valentino Rossi : “è una bestia” : Franco Morbidelli analizza l’inizio di stagione di Valentino Rossi: le parole dell’allievo del Dottore dopo qualche giorno dal Gp di Austin E’ andato in scena domenica il Gp di Austin: i piloti della MotoGp si sono sfidati sul circuito texano nel terzo round della stagione 2019, vinto da un fantastico Alex Rins. Lo spagnolo è stato il primo a tagliare il traguardo dopo un’appassionante sfida con Valentino Rossi, che ...

MotoGp Petronas Yamaha : Morbidelli : «Grande gara - sono contento» : AUSTIN - Franco Morbidelli è entusiasta del suo miglior risultato nella categoria regina, un solido quinto posto raggiunto alla fine della gara ad Austin. 'È stata una grande gara, sono molto contento.

MotoGp Petronas Yamaha SRT - Morbidelli : «Una pista che mi piace» : AUSTIN - 'Sono molto contento di correre al COTA, una pista che mi piace. Ho vinto qui in passato, era la stagione del mio titolo in Moto2. Poi nel 2018 ho avuto parecchi problemi su questa pista, ma ...

MotoGp Petronas Yamaha SRT - Morbidelli : «Sono molto motivato» : AUSTIN - Franco Morbidelli è carico in vista del Gp delle Americhe in programma domenica. 'Sono molto contento di correre al COTA, una pista che mi piace. Ho vinto qui in passato, era la stagione del ...

MotoGp - Viñales assolve Morbidelli : “un errore può capitare - avrei potuto commetterlo anche io” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo il Gp d’Argentina, concluso con un ritiro per via dell’incidente che lo ha coinvolto insieme a Morbidelli E’ finito con un ritiro il Gp d’Argentina di Maverick Viñales, colpito da Franco Morbidelli nel giro finale di una gara comunque difficile per lo spagnolo. AFP/LaPresse La sua Yamaha ha presentato diversi problemi nel corso della gara, come spiegato dallo stesso piloti al sito ...

MotoGp - incidente per Morbidelli nel finale : il VIDEO del contatto con Viñales e le sue parole nel post gara : Il pilota del team Sic Petronas ha commentato la sua gara, rovinata all’ultimo giro dall’incidente avvenuto con Viñales Una gara bellissima, rovinata purtroppo nel finale con l’incidente che ha coinvolto anche Maverick Viñales. Franco Morbidelli mastica amaro al termine del Gp d’Argentina, finito con il contatto con lo spagnolo della Yamaha, causato da una leggerezza commessa proprio dal rider del team Sic ...

MotoGp – Morbidelli positivo in vista del Gp d’Argentina : “noi davanti con i favoriti” : Franco Morbidelli protagonista delle qualifiche del Gp d’Argentina: le parole del pilota italo-brasiliano dopo la Q2 sul circuito di Termas de Rio Hondo Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima fila della griglia di partenza del Gp ...

MotoGp – Quartararo tra verità e sogni avverati : “Rossi e Vinales? Non parliamo molto tra noi - neanche con Morbidelli” : Le verità di Quartararo: dal rapporto con i colleghi Yamaha al sogno di gareggiare in pista con Valentino Rossi I piloti della MotoGp sono pronti per il secondo round della stagione 2019. Dopo la vittoria di Dovizioso in Qatar, confermata ieri dalla Corte d’Appello FIM, i campioni delle due ruote sono pronti a lasciarsi alle spalle le polemiche nate nella gara di esordio e concentrarsi esclusivamente nel Gp d’Argentina. Non ...

Franco Morbidelli : Yamaha - MotoGp e carriera. Chi è il pilota : Franco Morbidelli: Yamaha, MotoGP e carriera. Chi è il pilota Chi è Franco Morbidelli Nato a Roma il 4 Dicembre 1994, Franco Morbidelli è figlio di Livio Morbidelli, anch’egli pilota motociclistico. Esordisce nel Campionato Europeo Superstock 600 nel 2011 a bordo di una Yamaha YZF-R6 del team Forwards Racing Jr disputando solo quattro gare. Nel 2012 corre ancora per lo stesso team e conclude la stagione al 6° posto. Nella stagione ...

