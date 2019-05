MotoGp – Marquez come Valentino Rossi | Marc ‘strozza’ Quartararo dopo la pole di Jerez

MotoGp - Gp Spagna : pole a Quartararo davanti a Morbidelli e Marquez : Il francese Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale della MotoGp, a Jerez. Con il tempo di 1:36.880 il pilota esordiente del Team Yamaha Petronas ...

MotoGp – Terminate le FP4 a Jerez : Marquez mette tutti in fila - Valentino Rossi non si rialza [FOTO] : Il pilota della Honda chiude davanti a tutti la quarta sessione di prove libere, precedendo la Yamaha di Viñales e la Honda LCR di Crutchlow Marc Marquez chiude davanti a tutti la quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez, fermando il cronometro sull’1:37.651. Un’ottima prestazione quella dello spagnolo, che precede la Yamaha di Viñales di soli dieci millesimi. Terza posizione per Cal Crutchlow, seguito da un grande Fabio ...

LIVE MotoGp - GP Spagna 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Dovizioso e Valentino Rossi sfidano Marquez per la pole : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. A Jerez si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna la pole position, momento cruciale dell’intero weekend in terra iberica: le prove libere hanno già mostrato quali sono i valori in campo e si preannuncia grande battaglia, tanti piloti hanno le carte in regola per inseguire il risultato di prestigioso ...

MotoGp - Jerez : Petrucci davanti a Marquez - Rossi undicesimo : Jerez - Danilo Petrucci comanda anche la terza sessione di libere della MotoGp a Jerez. Il pilota della Ducati ha fermato il cronometro a 1'36"957, di 61 millesimi più veloce di Marc Marquez, con ...

MotoGp - Risultato e classifica FP3 GP Spagna 2019 : Valentino Rossi costretto alla Q1! Danilo Petrucci precede Marquez - 4° Dovizioso : Danilo Petrucci concede il bis e centra il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP, dopo aver chiuso al comando anche il secondo turno di ieri. Il pilota della Ducati ha confermato l’ottimo adattamento, suo e della GP19, al tracciato andaluso andando ad emergere nei confronti della temibile pattuglia delle Honda. Fuori dalla top ten, invece, le due Yamaha ufficiali che, al netto di ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Marc Marquez vuole la pole position - ma Lorenzo e le Ducati incombono : Cosa dobbiamo attenderci dalle qualifiche di questo pomeriggio in vista del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP? Secondo quanto visto nella giornata di ieri tutto sembra ruotare attorno ad uno scontro Honda-Ducati a Jerez de la Frontera, ma non tutto è già deciso. Marc Marquez, come sempre, è il favorito numero uno per centrare la partenza al palo in vista della gara di domani, ma i rivali non mancheranno. Il campione del mondo in carica, per ...

MotoGp - sorriso smagliante per Marquez : 'ho risolto i miei problemi - vi svelo che strategia ho usato' : AFP/LaPresse Una giornata positiva per il campione del mondo, intento a seguire una precisa strategia: ' abbiamo seguito un programma che credevamo fosse il migliore per scegliere bene già da oggi le ...

MotoGp - Spagna Ducati ok - Petrucci davanti - poi Dovizioso. Marquez c è - Rossi lontano : JEREZ DE LA FRONTERA - Le due Ducati ufficiali sono davanti a tutti al termine della prima giornata di prove libere sul circuito andaluso. Il più veloce è Danilo Petrucci, 1'37'909, che precede di 97 ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Spagna 2019 : “Venerdì positivo - vicini a Marquez. La classifica non è reale” : Andrea Dovizioso si è messo in luce durante le prove libere che hanno aperto il GP di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha concluso con il secondo tempo nelle FP2 e con la terza piazza nella classifica combinata, la Ducati ha dato dimostrazione di grande efficienza sul circuito di Jerez e fa ben sperare per il prosieguo del weekend. Il leader della classifica generale del Mondiale ha tracciato il suo bilancio ai ...