Motogp Jerez 2019 live | prove libere 3 in diretta

Motogp – Jerez - monumento in stile samurai e cambio di nome : la ‘Dry Sac’ diventa la curva ‘Dani Pedrosa’ : Il gp di Jerez ha deciso di celebrare Dani Pedrosa: la celebre curva Dry Sac cambia nome in omaggio al pilota spagnolo, allestito anche un monumento in suo onore che riprende il casco in stile samurai Il gp di Jerez ha deciso di celebrare la carriera di Dani Pedrosa con una splendida iniziativa. La curva 6 del tracciato spagnolo, la ‘Dry Sac‘, ha subito un cambio di nome, diventando la curva ‘Dani Pedrosa‘. In onore ...

Motogp - GP Spagna. Valentino Rossi : 'Non sono veloce - non vedo miglioramenti qui a Jerez' : "Siamo arrivati a Jerez sapendo che ci sarebbe stato da soffrire un po' , perché negli ultimi anni non siamo stati forti su questa pista. E infatti è andata ancora così. Speravamo di essere più veloci,...

Motogp - Jerez Rossi 'Siamo tornati lenti'. Marquez 'Nessuna preoccupazione' : Jerez - 'Non ho fatto il giro perfetto, e quando stava per capitare sono stato fermato dalla bandiera rossa, erano appena caduti Abraham e Smith,'. Però Danilo Petrucci giura di essere felice lo ...

Motogp Jerez Libere2 - Ducati in forma : Petrucci davanti; Smith - che volo : è ok : Due Ducati al comando della seconda sessione di prove a Jerez. Il migliore delle Libere2, con temperature più alte della mattinata, è infatti Danilo Petrucci, che con il tempo di 1'37"909 precede il ...

Motogp - Jorge Lorenzo in cerca di certezze a Jerez : “fa molto caldo - dovrò migliorare ancora” : Jorge Lorenzo ha parlato a caldo dopo le prove libere del venerdì in quel di Jerez, il pilota della Ducati ha chiuso nono Jorge Lorenzo quest’oggi ha chiuso al nono posto le prove libere del venerdì in quel di Jerez. Il pilota della Ducati ancora fatica a trovare il feeling con la nuova moto, ma dei miglioramenti si stanno vedendo come rivelato anche da Lorenzo a Skysport: “Sono soddisfatto di quanto fatto, anche se oggi faceva ...

Motogp - GP di Spagna. La caduta di Abraham e Smith a Jerez : i piloti stanno bene. VIDEO : Bandiera rossa a due minuti dal termine delle seconde prove libere del Gran Premio di Spagna. Karel Abraham e Bradley Smith sono scivolati alla curva 5 , uno dopo l'altro, quasi contemporaneamente. Ad ...

Motogp Jerez 2019 - Petrucci vola nelle libere 2. Risultati e tempi : Vale soltanto 16esimo : Questi i Risultati combinati delle prime due sessioni: PRIMA SESSIONE - Il campione del mondo Marquez, come detto, ha dominato la prima sessione: sul circuito spagnolo, il pilota della Honda ha ...

Motogp – Danilo Petrucci stupisce nelle Fp2 di Jerez : “contento del passo gara - ma ciò che conta è la gara di domenica” : Danilo Petrucci chiude davanti a tutti le Fp2 di Jerez: il pilota Ducati si dice contento del passo gara, ma mantiene la concentrazione in vista della gara di domenica La Ducati monopolizza le Fp2 del Gp di Jerez. La scuderia di Borgo Panigale firma una strepitosa doppietta, piazzando Dovizioso in seconda posizione e Petrucci al primo, con il tempo più veloce. Intervistato nel post Fp2 ai microfoni di Sky Sport, Petrucci si è detto ...

Motogp – Terminate le FP2 a Jerez : la Ducati fa la voce grossa - Valentino Rossi resta lontanissimo [FOTO] : Le due Ducati chiudono davanti a tutti la seconda sessione di prove libere del Gp di Jerez, Valentino Rossi staccato dalla top ten La Ducati chiude alla grande la prima giornata di prove libere del Gp di Jerez, il team di Borgo Panigale piazza le proprie moto davanti a tutti nelle FP2, con Danilo Petrucci che risulta essere il più veloce con il crono di 1:37.909. Dietro di lui il compagno di squadra Andrea Dovizioso, staccato di soli 97 ...

Motogp Jerez 2019 - prove libere 2 in diretta : Sul circuito spagnolo, il campione del mondo della Honda ha fermato il tempo sull'1'37"921, davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo , +0'124, e la Yamaha di Maverick Vinales , +0"191,. Andrea ...

Motogp Jerez - curva intitolata a Pedrosa. Dovizioso : “Per me è strano”. Rossi : “Non mi piacerebbe”. Marquez : “A me sì” : La MotoGp torna in pista per il gran premio di Spagna sulla pista di Jerez, dove quest’anno verrà intitolata la curva 6 a Dani Pedrosa, il due volte campione del mondo della 250 ritiratosi al termine della scorsa stagione e adesso alla Ktm come collaudatore. Ed è proprio questo argomento al centro della conferenza stampa dei piloti prima della gara. “Suona un po’ strano vedere un nome di un pilota associato alla curva. Non sono ...

Motogp – Vinales 3° - Rossi 18° nelle Fp1 di Jerez de la Frontera : l’analisi di Meregalli rassicura i fan Yamaha : Maio Meregalli analizza la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera dei piloti Yamaha: ecco come sono andate le FP1 per Vinales e Rossi E’ andata in scena questa mattina la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera: una fantastica doppietta Honda nella prima mattinata di lavoro del primo round europeo della stagione di MotoGp, con Marquez davanti al suo compagno di squadra Jorge ...

VIDEO GP Spagna Motogp 2019 - nuovo asfalto a Jerez : ecco come cambia il circuito per la gara : Buona parte del tracciato di Jerez è stato riasfaltato in occasione del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend. Il circuito dell’Andalusia presenta dunque un nuovo manto stradale che i piloti dovranno cercare di studiare al meglio durante le prove libere per poi essere performanti in qualifica e in gara. Le novità più importanti riguardano soprattutto le curve 8 e 13, a essere rimasti intatti sono ...