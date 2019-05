MotoGp | Gp Spagna | pole a Quartararo davanti a Morbidelli e Marquez

MotoGp di Spagna - sorpresa in pole position : c’è Fabio Quartararo. Male Valentino Rossi : partirà dalla quinta fila : Fabio Quartararo conquista la pole position in Spagna. Il francese, in sella alla Yamaha Petronas, conquista la prima partenza al palo nella classe regina a Jerez, girando in 1’36″880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli (1’38″962) e il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1’38″970) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per la migliore delle Ducati, ...

MotoGp Spagna - orgoglio Quartararo : "Qualcuno diceva che ero troppo giovane..." : Fabio Quartararo si gode la prima pole della carriera in MotoGP: "È qualcosa di incredibile - ha detto il francese della Yamaha Petronas, che è diventato il più giovane poleman della storia battendo ...

Griglia di partenza MotoGp - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Quartararo è in pole position davanti a Morbidelli e Marquez. 4° Dovizioso - Rossi 13° : Il debuttante francese Fabio Quartararo firma un’autentica impresa e conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Grandissimo risultato del Team Petronas Yamaha SRT che piazza anche Franco Morbidelli in seconda piazza, mentre Marc Marquez chiude la prima fila con il terzo tempo. Buona prestazione di Dovizioso, quarto, mentre Petrucci delude ed è solo settimo. Eliminazione nel Q1 per Valentino ...

MotoGp Spagna : super Yamaha Petronas - Quartararo in pole su Morbidelli : Fabio Quartararo sorprende tutti e centra la pole position nel GP di Spagna, la sua prima in carriera in MotoGP. Il francese ha girato in 1'36''880 , tenendosi dietro l'altra Yamaha Petronas di Franco ...

MotoGp - prima fila inedita in Spagna con Quartararo davanti a tutti : la griglia di partenza del Gp di Jerez : Il pilota francese conquista la prima pole in MotoGp battendo il record di precocità di Marquez, che chiude terzo dietro a Morbidelli Grande giornata a Jerez per il team SIC Petronas Yamaha, riuscito sorprendentemente a piazzare i propri due piloti davanti a tutti in qualifica. AFP/LaPresse Fabio Quartararo fa segnare il miglior tempo ottenendo la prima pole in carriera, battendo tra l’altro il record di precocità di Marc Marquez. Il ...

Griglia di partenza MotoGp - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Vinales e Bagnaia accedono al Q2 - fuori Valentino Rossi : Griglia DI partenza GP Spagna 2019 – MotoGP CLASSIFICA Q1: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 282.6 1’37.164 2 63 Francesco Bagnaia ITA Pramac Racing Ducati 284.8 1’37.299 0.135 / 0.135 3 46 Valentino Rossi ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.4 1’37.371 0.207 / 0.072 4 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 286.3 1’37.406 0.242 / 0.035 5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : domani la gara (domenica 5 maggio). Programma - orari e tv : Domenica 5 maggio si correrà il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Prima gara europea per la massima categoria motoristica, riflettori puntati sul circuito di Jerez dove assisteremo a una grande battaglia tra diversi piloti per conquistare la vittoria. Marc Marquez è come sempre il grande favorito della vigilia, si è imposto dodici mesi fa in questa località e punterà al riscatto dopo essere caduto ad Austin ma lo spagnolo se la ...

MotoGp streaming - GP Spagna 2019 : come guardare on-line le qualifiche. I link e la guida completa : Dopo le prime prove libere di ieri, è tempo di qualifiche per la MotoGP nel GP di Spagna, che vedrà la gara domani a Jerez de la Frontera: oggi, nella classe regina, a partire dalle ore 13.30 e fino alle 14.50, senza soluzione di continuità, si disputeranno la quarta sessione di prove libere, la Q1 e la Q2, che assegnerà la pole position. Le sessioni saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming, ...

MotoGp - Jorge Lorenzo compie 32 anni al GP di Spagna : gli auguri di Dorna in un video : La Dorna non poteva dimenticare il cinque volte campione del mondo: ha voluto omaggiarlo con una clip che ripercorre tutte le sue gare sul circuito andaluso. I successi di Jorge Lorenzo a Jerez Nel ...

LIVE MotoGp - GP Spagna 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Dovizioso e Valentino Rossi sfidano Marquez per la pole : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. A Jerez si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna la pole position, momento cruciale dell’intero weekend in terra iberica: le prove libere hanno già mostrato quali sono i valori in campo e si preannuncia grande battaglia, tanti piloti hanno le carte in regola per inseguire il risultato di prestigioso ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : a che ora iniziano le qualifiche? Come guardarle in tv e streaming su SKY e TV8 : Il fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019, quarto appuntamento stagionale del Motomondiale, entra definitivamente nel vivo quest’oggi con lo svolgimento delle qualifiche sul tracciato di Jerez de la Frontera. Sulla storica pista andalusa, sede fissa di una tappa del Mondiale a partire dal 1989, i migliori interpreti della categoria proveranno ad abbattere il record della pista firmato nel 2018 da Cal Crutchlow per avere la meglio ...

MotoGp Spagna - Petrucci davanti a tutti anche nelle Libere 3 : Danilo Petrucci centra il miglior tempo nella terza sessione di Libere del GP di Spagna, quarta tappa del motomondiale. Il pilota Ducati ha chiuso il turno in 1'36''957 , nuovo record della pista, ...

MotoGp - Risultato e classifica FP3 GP Spagna 2019 : Valentino Rossi costretto alla Q1! Danilo Petrucci precede Marquez - 4° Dovizioso : Danilo Petrucci concede il bis e centra il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP, dopo aver chiuso al comando anche il secondo turno di ieri. Il pilota della Ducati ha confermato l’ottimo adattamento, suo e della GP19, al tracciato andaluso andando ad emergere nei confronti della temibile pattuglia delle Honda. Fuori dalla top ten, invece, le due Yamaha ufficiali che, al netto di ...

LIVE MotoGp - GP Spagna 2019 in DIRETTA : iniziano le prove libere 3 - battaglia Honda-Ducati : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera si andranno a definire gli ultimi assetti in vista delle qualifiche odierne, nonché della gara di domenica. Sul tortuoso circuito iberico si prospetta un confronto molto serrato tra tanti piloti. Il distacco minimo tra i diversi centauri protagonisti fa credere che la sfida sarà decisa, ...